Michael Peña ojcem Dory poznającej świat

Getty Images © Rich Polk



) dołączył do obsady filmu. Jest to aktorska wersja serialu animowanegoTytułowa Dora to dziewczynka, która całe życie spędziła na ekspedycjach badawczych z rodzicami w dżungli. Teraz czeka ją najbardziej ekscytująca i niebezpieczna przygoda w jej dotychczasowym życiu - liceum. Wkrótce zmontuje ekipę, w skład której wejdą Boots (jej ukochana małpka), Diego i kilku licealistów. Wspólnie wyruszą na wyprawę, której celem będzie uratowanie rodziców Dory i odkrycie tajemnicy Inków. Peña wcieli się w postać ojca głównej bohaterki. Matkę poznaliśmy dzień wcześniej. Została nią Eva Longoria . Główną rolę zagra Isabela Moner powstanie dla Paramount Pictures. Studio wyznaczyło amerykańską premierę na 2 sierpnia 2019 roku.