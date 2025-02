Microsoft obiecuje, że zagramy w stare gry!

Czym jest Muse i co on oznacza dla świata gier.

Microsoft przedstawia Muse

Muse to pierwszy. Model ten pomocny jest w generowaniu środowiska gry jak również akcji gracza. Model ten w pierwszej kolejności ma posłużyć wspieraniu ludzkiej kreatywności.Jednocześnie Microsoft zapowiada, że Muse może być wykorzystane do przywrócenia graczom gier, w które dziś już grać nie można, ponieważ nie są dostosowane do współczesnego sprzętu komputerowego/konsolowego.- powiedziała Fatima Kardar.Pełen wpis Microsoftu na temat Muse znajdziecie TUTAJ