Muzycznie na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Dobre kino to również muzyka, dlatego koncerty na żywo to stały i lubiany element programu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni . W tym roku młodzi muzycy zinterpretują szlagiery muzyki filmowej Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza, ale nie tylko.Przez trzy kolejne festiwalowe wieczory, od 21 do 23 września 2021 roku, w przestrzeni plenerowej Gdyńskiego Centrum Filmowego muzykę filmową zagrają młodzi artyści wywodzący się z Trójmiasta. Z dorobkiem jednego z pionierów polskiego jazzu, ale przede wszystkim twórcy niezapomnianych tematów muzycznych znanych milionom Polaków z telewizyjnych seriali i filmów, Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza, zmierzy się reprezentacja trójmiejskiej sceny jazzowo-funkowej. We wtorek zagrają: Alicja Sobstyl, Krzysztof Hadrych, Filip Arasimowicz i Alan Kapołka z takich zespołów jak Klawo czy Tomasz Chyła Quintet.Dzień później pianista, skrzypek, kompozytor, absolwent francuskiej Academie Musicale de Villecroze związany z brytyjskim wydawnictwem Mute Records, Stefan Wesołowski wykona muzykę do filmu Kuby Mikurdy "Ucieczka na Srebrny Glob", zaaranżowaną na instrumenty smyczkowe i syntezator. Z kolei w czwartek dla festiwalowej publiczności zagra Resina (Karolina Rec) – kompozytorka, wiolonczelistka, twórczyni muzyki teatralnej i filmowej. Jej pierwsze albumy spotkały się z entuzjastycznymi recenzjami m.in. w "The Guardian" czy w brytyjskim serwisie "The Line of Best Fit" prezentującym najlepszą nowa muzykę. Utwory artystki zawędrowały do trailera filmu "Dwóch Papieży" oraz na wybieg modowy domu Gucci.Muzyczną kulminacją Festiwalu będzie piątkowy (24 września) występ połączonych sił Rebel Babel Film Orchestra i zaproszonych muzyków, solistów oraz filmowców pod kierownictwem Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Wspólnie wykorzystają twórczość największych polskich kompozytorów muzyki filmowej, takich jak Krzysztof Komeda, Henryk Kuźniak, Andrzej Korzyński. Odwołując się do kanonu polskiego kina, na nowo zinterpretują wybrane fragmenty ze stuletniej historii polskiej muzyki filmowej. Koncert odbędzie się w Muszli Koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni, pomiędzy Teatrem Muzycznym a Gdyńskim Centrum Filmowym, w których odbywają się festiwalowe projekcje filmowe.46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 20-25 września 2021 roku w Gdyni.