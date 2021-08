Lem filmowo na 46. FPFF

2021 to Rok Stanisława Lema. Z tej okazji w programie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie zabraknie filmowych adaptacji utworów pisarza.Na kilka dni przed tegorocznym gdyńskim Festiwalem, 12 września 2021 roku, mija setna rocznica urodzin Stanisława Lema , jednego z najwybitniejszych polskich i światowych pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX wieku.– mówi Tomasz Kolankiewicz, Dyrektor Artystyczny FPFF.W programie filmowych pokazów pozakonkursowych 46. FPFF znalazł się blok zrealizowanych w latach 60. ubiegłego stulecia telewizyjnych krótkometrażowych filmów fantastycznonaukowych w stylu retro: Przekładaniec " (1968) reż. Andrzej Wajda Profesor Zazul " (1965) reż. Marek Nowicki Przyjaciel " (1965) reż. Marek Nowicki – podkreśla Tomasz Kolankiewicz.Uczestnicy Festiwalu będą mieli również okazję zobaczyć animację pt. "Kosmogonik", zrealizowaną w technologii VR przez Pawła Szarzyńskiego, polskiego animatora i artysty wizualnego. To pierwsza tego typu adaptacja opowiadania Stanisława Lema . Scenariusz, inspirowany opowiadaniem "Uranowe Uszy" ze zbioru "Bajki Robotów" (1965), został napisany przez Lauren Dubowski we współpracy z reżyserem. Przy tworzeniu postaci realizatorzy filmu inspirowali się rysunkami Daniela Mroza, które za sprawą animacji 3D uzyskały nowy wymiar. Dzięki okularom VR, widz "wejdzie do głowy" tytułowego bohatera: wiekowego, inżyniera-robota, któremu głosu w polskiej wersji językowej udzielił Arkadiusz Jakubik. Stanowisko do projekcji VR znajdzie się we foyer Teatru Muzycznego.Producentką projektu "Kosmogonik" jest Marta Szarzyńska (Kinhouse Studio). Koproducenci: Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Mazowiecki i Warszawskim Fundusz Filmowym oraz Aura Films. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 20-25 września 2021 roku w Gdyni.