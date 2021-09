46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: kino plus online

Co w programie online?

Jak skorzystać z akredytacji online?

Filmy z dwóch festiwalowych konkursów oraz sekcji pozakonkursowych – łącznie blisko 50 tytułów będzie można w tym roku oglądać na platformie VOD Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W poniedziałek, 6 września, rozpoczyna się sprzedaż Akredytacji Online.Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni: pokazy filmowe zaplanowane są w Teatrze Muzycznym, Gdyńskim Centrum Filmowym i Kinie Helios. Uzupełnieniem stacjonarnego Festiwalu będzie program filmowy dostępny online.Akredytacje umożliwiające oglądanie programu online 46. FPFF są niezależne od akredytacji na pokazy stacjonarne.W sprzedaży dostępne będą akredytacje na 10 i 20 filmów online, w cenie 50 i 100 złotych. Bilety na pojedyncze pokazy online kosztują 8 złotych.Akredytacje online można kupić wyłącznie przez internet na stronie system.festiwalgdynia.pl . Sprzedaż rozpoczyna się w poniedziałek, 6 września 2021 roku, o godzinie 10.00.Tegoroczna wirtualna część Festiwalu obejmuje wszystkie filmy z Konkursu Filmów Krótkometrażowych i Konkursu Filmów Mikrobudżetowych. Filmy z Konkursu Głównego nie będą dostępne online.Posiadacze akredytacji online będą mogli natomiast obejrzeć również wybrane filmy z sekcji pozakonkursowych, m.in. Czystej Klasyki, w której znalazł się obszerny przegląd dzieł Andrzeja Munka , a także filmy: " Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego i " Na srebrnym globie Andrzeja Żuławskiego . Na platformie VOD udostępniony będzie ponadto film laureatki Platynowych Lwów, Agnieszki Holland , " Gorączka ", a także sekcja Filmy z Gdyni.Festiwalowe seanse online będą się odbywać w terminie 20-25 września 2021 roku w wirtualnych salach kinowych zgodnie z ustalonym harmonogramem projekcji.Aby obejrzeć wybrany film, należy zalogować się na stronie system.festiwalgdynia.pl i dokonać rezerwacji miejsca na konkretnym seansie. Liczba miejsc w każdej wirtualnej sali kinowej jest ograniczona, dlatego należy dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem, analogicznie jak w przypadku akredytacji na pokazy stacjonarne.Po dokonaniu rezerwacji należy wejść w "REZERWACJE", a następnie kliknąć zakładkę "HISTORIA". Przy danym tytule znajdzie się odnośnik do platformy VOD FPFF, na której odbywają się projekcje.Seans, na który dokonano rezerwacji, jest dostępny przez czas określony w harmonogramie. PRZYKŁAD: Jeżeli, projekcja zaplanowana jest w godzinach 9.00-12.00, oznacza to, że tylko w tych ramach czasowych można obejrzeć dany tytuł. Jeżeli więc ktoś dopiero o godzinie 11.00 rozpocznie oglądać film, który trwa 90 minut, może nie zdążyć obejrzeć go do końca. W trakcie seansu można projekcję zatrzymywać, a także przewijać film.46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 20-25 września 2021 roku w Gdyni.