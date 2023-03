NMF: MARATON JOHN WICK 24 marca 2023 w Multikinie

Stęsknieni za Keanu Reevesem na dużym ekranie? Dobra wiadomość nie tylko dla najwierniejszych fanów aktora: John Wick powraca w spektakularnym stylu! Już 24 marca odbędzie się maraton z jednym z najsłynniejszych emerytowanych zabójców w głównej roli. W trakcie wydarzenia przypomnimy trzy pierwsze filmy o przygodach bohatera i zagramy – premierowo! – najnowszą część serii. " JOHN WICK 4 " ukaże ostateczne starcie bohatera z jednym z jego najgroźniejszych wrogów, szefem międzynarodowej organizacji płatnych zabójców – Markizem de Gramondem. Kto zwycięży w tym morderczym pojedynku? I z kim jeszcze będzie musiał zmierzyć się John Wick, by odzyskać upragnioną wolność? Przekonaj się już wkrótce w Multikinie! Jedno jest pewne: to będzie noc pełna filmowych wrażeń, których długo nie zapomnisz!W trakcie wydarzenia zaprezentujemy cztery filmy z serii "JOHN WICK" (w tym, premierowo, najnowszą część przygód bohatera – " JOHN WICK IV "):- " John Wick " – Najlepszy emerytowany płatny zabójca w USA – oto John Wick. Bohatera poznajemy w momencie, gdy przechodzi żałobę po śmierci żony. Kiedy jednak syn rosyjskiego mafiosa odbierze mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, motywowany chęcią zemsty John wróci do gry…- " John Wick 2 " – Niedościgniony bohater po raz kolejny wraca do akcji. Tym razem pomoże dawnemu wspólnikowi w walce z międzynarodową szajką zabójców.- " John Wick 3 " - John Wick likwiduje jednego z członków Najwyższej Rady, przez co wpada w śmiertelne tarapaty. Za jego głowę zostaje wyznaczona pokaźna nagroda… Czy płatnemu zabójcy uda się ujść z życiem?- " John Wick 4 " – Film jest bezpośrednią kontynuacją perypetii bohatera ukazanych w trzeciej części filmu. John Wick zmierzy się z międzynarodową organizacją najlepszych płatnych zabójców. Czy ostateczny pojedynek zagwarantuje mu upragnioną wolność?odbędzie się(piątek) w Multikinach:Zabrze, Rzeszów, Lublin, Rybnik, Słupsk, Koszalin, Elbląg, Rumia, Kraków, Wrocław Pasaż, GdańskBydgoszcz, Katowice, Poznań Malta, Szczecin, OlsztynRozpoczęcie o 22:00- filmy są wyświetlane w wersjach z oryginalną ścieżką dźwiękową, z polskimi napisami.- W Wydarzeniu mogą uczestniczyć:a) osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,b) osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,c) osoby w wieku powyżej 16 roku życia (ale mniej niż 18 rok życia) - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,d) osoby w wieku poniżej 16 roku życia - będące pod opieką przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu).Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w Wydarzeniu.