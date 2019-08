Na świecie chińska animacja znów lepsza od "Hobbsa i Shawa"

Hollywoodzkie produkcje znów nie dały rady chińskiej animacji.(Ne zha) bez większych problemów pokonała konkurencję utrzymując w naszym zestawieniu box office'u pierwsze miejsce. Obraz wyrasta na drugi najbardziej kasowy chiński tytuł tego roku. Łączne wpływy wynoszą już bowiem 512,3 mln dolarów. Tylko podczas trzeciego weekendu w kinach animacja zarobiłapo raz drugi musieli zadowolić się miejscem wicelidera, choć obraz trafił do kin m.in. we Francji i Włoszech. Weekendowe wpływy szacujemy na. Najlepszym rynkiem była Francja, gdzie od środy widowisko zarobiło 6,9 mln dolarów. We Włoszech trafił do kin w czwartek i na koniec tygodnia miał 2,6 mln dolarów. Z krajów, gdzie jest już od jakiegoś czasu pokazywany, najlepiej trzyma się w: Wielkiej Brytanii (3,6 mln dolarów), Indiach (3,3 mln), Niemczech (3,3 mln), Australii (2,7 mln), Rosji (2,7 mln) i Meksyku (2,7 mln).zapewne w końcu wdrapie się na miejsce pierwsze, bowiem wkrótce trafi do kin w Korei Południowej i Chinach.Podium kompletuje, którego weekendowe wpływy powiększyły się o ok.. Film zadebiutował w Japonii, gdzie uzyskał mocny wynik 9,3 mln dolarów. Nie wystarczyło to jednak do zajęcia pierwszego miejsca. Nowa lokalna animacja okazała się dużo lepsza. Zagraniczne wpływy widowiska Disneya wynoszą obecnie 861,5 mln dolarów, a globalne - 1 334,6 mln.Kolejne trzy miejsca przypadły chińskim produkcjom, które w pełni wykorzystały fakt, że w Chinach wciąż trwa nieoficjalne moratorium na wprowadzanie do kin zachodnich produkcji. Z tej trójki najlepiej wypadła ubiegłotygodniowa nowość,(The Bravest). Weekendowe wpływy wyniosło bowiem. Łącznie na koncie produkcji jest zaś 166,6 mln dolarów.Na piątym miejscy wylądowała nowość(Line Walker 2). W sam weekend film zarobił. Ponieważ jednak do kin trafił już w środę, to łącznie na koncie ma 62,9 mln dolarów. Pierwsza część -- zakończyła pobyt w chińskich kinach z kwotą 90 milionów dolarów. Kontynuacja powinna więc wypaść dużo lepiej.Na szóstym miejscu znalazło się wojenne widowisko sf(Shanghai Fortress). Weekendowe wpływy wyniosły(a wraz z czwartkiem 16,3 mln).Siódme miejsce przypadło animacji. Obraz trafił do kin w Meksyku i Hiszpanii. W obu krajach zarobki były dużo niższe niż części pierwszej i wyniosły: w Meksyku 5,1 mln dolarów (otwarcie części pierwszej - 7,6 mln), w Hiszpanii 2,5 mln (pierwsza część - 4,5 mln). Z krajów, gdzie film miał wcześniej premierę, najlepiej wypada Francja z wynikiem 2,4 mln dolarów. Weekendowe wpływy animacji szacujemy na. Jeszcze przed weekendem zagraniczne zarobki przekroczyły granicę 200 milionów dolarów (obecnie 221,2 mln). W skali całego globu zbliżają się zaś do poziomu 400 milionów (obecnie 377,8 mln).Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje nowość z rynku japońskiego, anime(One Piece: Stampede). Czternasta kinowa część popularnego cyklu zarobiła w ciągu trzech dni ok.. To całkiem solidny wynik zważywszy na to, że w japońskich kinach wciąż wielką popularnością cieszy się inne anime,(które po czwartym weekendzie ma już prawie 70 mln dolarów na koncie), a amerykańską konkurencję stanowi nie tylko nowość, ale też