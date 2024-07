Nabór 2024/25 w Szkole Wajdy już otwarty!

Pomagamy młodym twórcom robić filmy!s

Dla kogo jest Szkoła Wajdy?

Kursy Szkoły Wajdy, realizowane, to unikalne programy dla młodych twórców łączące edukację z produkcją filmową przygotowujące do realizacji profesjonalnego debiutu. Doświadczeni ludzie kina /reżyserzy, scenarzyści, producenci/ pracują ze studentami nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów.Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę o dramaturgii, montażu, analizie filmu, pracy z aktorem i ekipą filmową. Staniesz na prawdziwym planie zdjęciowym i zrealizujesz sceny ze swojego scenariusza z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy.Z pomocą doświadczonych twórców wypracujesz własny scenariusz, rozwiniesz projekt dokumentalny, dowiesz się jak przebiega proces developmentu filmu, a także możesz zrealizować swój film w Wajda Studio. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia i chciałbyś dopiero rozpocząć swoją przygodę z filmem, możesz skorzystać z kursu realizowanego w formule online.Najciekawsze projekty rozwijane w Szkole prezentowane są podczas corocznego pitchingu WAJDA SCHOOL NEW TALENTS na Warszawskim Festiwalu Filmowym.Dla studentów i absolwentów szkół wyższych – filmowych i artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; dla osób zajmujących się dotychczas kinem amatorskim i off-owym, a także dla dziennikarzy, scenarzystów, ludzi pióra, aktorów czy początkujących producentów. Wszystkich wrażliwych obserwatorów życia, którzy swoją wizję chcą przełożyć na język filmu.-----------------------------------------Więcej informacji: www.wajdaschool.pl Posłuchajcie rekomendacji absolwentki Mary Tamkovich, która rozwijała projekt pt. "Julia" na kursie STUDIO PRÓB, a potem prezentowała go podczas pitchingu WAJDA SCHOOL NEW TALENTS na Warszawskim Festiwalu Filmowym. W ramach akcji Szkoły Wajdy - "15 minut do premiery" - zrealizowała z Wajda Studio krótkometrażowy film pt. "Na żywo" , który miał premierę w 2022 roku i z festiwalowych podróży przywiózł już całkiem sporo nagród:• Chicago International Film Festival, Chicago 2022, Nagroda Silver Hugo• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia 2022, Nagroda miesięcznika Zwierciadło Mocne Wejście• Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato, Radom 2023, Grand Prix Platynowy Łucznik w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych "za przejmującą opowieść o ludzkiej odwadze"• Dwa Brzegi, 2023, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - II miejsceNiedawno jej film "Pod szarym niebem" (prod. Media Corporation ), będący pełnometrażowym rozwinięciem historii z "Na żywo", miał swoją światową premierę na Tribeca Festival w Nowym Jorku.