Nadchodzą "Mroczne żniwa"

Długo oczekiwana adaptacja nagradzanej powieściautorstwa Normana Partridge'a wylądowała w MGM Film Group. Pierwotnie projekt trafił do studia New Regency, to jednak nie było w stanie doprowadzić do jego realizacji.Na stanowisku reżysera pozostał David Slade ). Producentem zostanie weteran kina horroru Michael De Luca (m.in seria)."Dark Harvest" to osadzona w Ameryce 1963 roku i rozgrywająca się w trakcie Halloween opowieść grozy o Październikowym Chłopcu - przerażającym monstrum, które każdego roku powstaje z pól kukurydzy. Potwór zbiera krwawe żniwo w okolicznym miasteczku, lecz dla jego mieszkańców, zwłaszcza młodych, jego unicestwienie pozostaje jedyną szansą na ucieczkę z zapadłej dziury. Główny bohater, Pete McCormick, odkryje wkrótce, że historia stojąca za Październikowym Chłopcem jest bardziej skomplikowana niż mu się początkowo wydawało.