Nadchodzi nowe "Kingdom Come"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów cyklu gier "Kingdom Come". Wygląda na to, że w przygotowaniu jest nowa gra.
Gotowi na "Kingdom Come Salvation"?
Baczni obserwatorzy wypatrzyli na stronach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosku o znak towarowy "Kingdom Come Salvation"
. Wniosek złożyło studio Warhorse, w którym powstały dotychczasowe gry z serii.
Tak wygląda logo:
Co dokładnie kryje się pod nazwą "Kingdom Come Salvation"
, tego na razie nie wiadomo. W rejestrze widnieje w kategoriach "oprogramowanie do gier wideo" oraz "usługi rozrywkowe polegające na dopasowywaniu użytkowników do gier komputerowych". W sieci gorąco jest od spekulacji, że "Kingdom Come Salvation" będzie multiplayerem (lub będzie zawierać taki komponent)
.
"Kingdom Come: Deliverance II
" to najnowsza gra studia Warhorse. Miała swoją premierę w 2025 roku i z miejsca stała się wielkim przebojem. Obecnie jednak Warhorse pracuje nad inną grą, która również rozpala wyobraźnię fanów, czyli "Lord of the Rings RPG".
Zwiastun gry "Kingdom Come: Deliverance II"