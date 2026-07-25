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Nadchodzi nowe "Kingdom Come"

VGC / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nadchodzi+nowe+%22Kingdom+Come%22-167751
Nadchodzi nowe &quot;Kingdom Come&quot;
Mamy dobrą wiadomość dla fanów cyklu gier "Kingdom Come". Wygląda na to, że w przygotowaniu jest nowa gra.

Gotowi na "Kingdom Come Salvation"?



Baczni obserwatorzy wypatrzyli na stronach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosku o znak towarowy "Kingdom Come Salvation". Wniosek złożyło studio Warhorse, w którym powstały dotychczasowe gry z serii.

Tak wygląda logo:


Co dokładnie kryje się pod nazwą "Kingdom Come Salvation", tego na razie nie wiadomo. W rejestrze widnieje w kategoriach "oprogramowanie do gier wideo" oraz "usługi rozrywkowe polegające na dopasowywaniu użytkowników do gier komputerowych". W sieci gorąco jest od spekulacji, że "Kingdom Come Salvation" będzie multiplayerem (lub będzie zawierać taki komponent).

"Kingdom Come: Deliverance II" to najnowsza gra studia Warhorse. Miała swoją premierę w 2025 roku i z miejsca stała się wielkim przebojem. Obecnie jednak Warhorse pracuje nad inną grą, która również rozpala wyobraźnię fanów, czyli "Lord of the Rings RPG".

Zwiastun gry "Kingdom Come: Deliverance II"




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