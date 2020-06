Nagrody BAFTA przesunięte na kwiecień

Getty Images © Jim Dyson



Po Oscarach przyszła kolej na nagrody BAFTA . Brytyjska Akademia Filmowa zdecydowała się przenieść wręczenie prestiżowych nagród z 14 lutego na 11 kwietnia 2021. Odbędzie się dokładnie dwa tygodnie przed oscarową ceremonią."Zmiana podyktowana jest kryzysem pandemicznym. Adekwatnie do sytuacji, filmy rywalizujące o nagrody BAFTA będą objęte nowym okresem selekcyjnym" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu BFI i Akademii. Więcej informacji na temat kalendarza nagród BAFTY poznamy jutro.W niedalekim czasie spodziewamy się większej ilości tego rodzaju roszad. Słońcem, wokół którego orbitują inne nagrody, są w tym przypadku Oscary. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 15 marca 2021 roku, a sama ceremonia odbędzie się dopiero 25 kwietnia. To historyczny rekord, jeśli idzie o najpóźniejszą datę ceremonii.