GRAMMY 2024: “What Was I Made For?” Billie Eilish z "Barbie" piosenką roku

Getty Images © Kevin Winter



Taylor Swift z nagrodą Grammy 2024



Grammy 2024: Taylor Swift, Billie Eilish z nagrodami

Getty Images © CBS Photo Archive



Billie Eilish z nagrodami Grammy za "What Was I Made For?"



Nagrody w kategoriach filmowych do Grammy 2024

Teledysk do piosenki “What Was I Made For?” Billie Eilish

(tym razem za "Midnight"). Miley Cyrus wygrała w kategorii najlepszy występ solowy pop za "Flowers".Wśród laureatów jest też nieistniejący od dekad zespół, który wygrał w kategorii najlepszy teledysk do piosenki "I'm Only Sleeping".Zaś, żona byłego prezydenta USA, otrzymała Grammy w kategorii najlepszy audiobook i narracja za "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times". To jej druga statuetka.W kategoriach filmowych bezkonkurencyjna okazała się: piosenka roku oraz piosenka dla formy wizualnej.wygrała także w kategorii kompilacyjna ścieżka muzyczna, ale przegrała w kategorii ilustracyjna ścieżka muzyczna. Tu lepszy okazał się album z muzyką z filmuZ koleiwygrał w kategorii komediowy album roku. Dla komika jest to już piąta statuetka Grammy.- " Barbie