Mirren o braku nominacji dla Gerwig ("Barbie"): A pamiętacie, kto wygrał 2 lata temu?

Helen Mirren komentuje brak nominacji do Oscara dla Grety Gerwig

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag

O czym opowiada "Barbie"? Zobacz zwiastun

Zdaniem Helen Mirren Barbie " zostanie w pamięci widzów nawet mimo braku nagród. Aktorka, która w 2007 roku odebrała Oscara za tytułową rolę w dramacie " Królowa ", twierdzi, że niewiele osób pamięta laureatów z ostatnich lat.– zapytała.Nie znaczy to jednak, że zdaniem Helen Mirren Greta Gerwig nie zasługuje na nagrodę. Aktorka pozwoliła sobie porównać ją z typowanym na faworyta w wyścigu po Oscara Christopherem Nolanem – zaznaczyła.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":Idealne życie Barbie Margot Robbie ) zakłócają niespodziewane myśli o śmierci. Aby naprawić sytuację, lalka musi odnaleźć dziewczynkę, która się nią bawi. W podróży do Prawdziwego Świata postanawia towarzyszyć jej Ken Ryan Gosling ). Zobaczcie zwiastun:Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?