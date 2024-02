Najlepsze filmy Monster High. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Powracający motywem filmów Monster High są przypadkowe przenosiny do innego świata. Ten klucz powtarza się też w " Monster High: Szkoła Duchów ". Spectra Vondergeist postanawia rozwikłać zagadkę ducha nawiedzającego Draculaurę, a przypadkiem przenosi się do tajemniczego Świata Duchów. Podpada pod gniew dyrektorki szkoły tylko dla zjaw i musi w niej pozostać. Pozostałe bohaterki postanawiają podstępem wydostać przyjaciółkę z Duszyceum i razem wrócić do szkoły dla potworów.