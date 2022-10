Najlepsze filmy z Barbie. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Barbie and the Three Musketeers

Wszyscy znamy filmy oparte na książkach Aleksandra Dumasa . Ale czy znacie ten, w którym wystąpiła Barbie ? " Barbie i Trzy Muszkieterki " trzyma się przepisu na kino z kategorii "Barbie", zgodnie z którym główna bohaterka zostaje obsadzona w jakiejś klasycznej historii. Zarazem jednak produkcja zrywa ze stereotypem, że Barbie koniecznie musi wcielać się w jakąś księżniczkę (czy co najmniej damę). Bo kto powiedział, że Barbie nie może być Muszkieterką? Barbie bez sukni balowej, za to ze szpadą, to atrakcja sama w sobie. Do tego dochodzi wartka akcja (jest też montaż treningowy!) oraz przesłanie o tym, żeby uwierzyć w siebie i zawalczyć o swoje marzenia. I mamy kolejną solidną pozycję na liście.