Najlepsze filmy dla dzieci. Top 20 filmów, które warto zobaczyć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW DLA DZIECI

2 FILM E.T. E.T. the Extra-Terrestrial 1982 55 min. 1982 7,1 129 224 oceny społeczności 15 939 chce zobaczyć gatunek Familijny

Przygodowy

Sci-Fi kraj USA reżyser Steven Spielberg obsada Henry Thomas

Dee Wallace Nominowany do Oscara w 9 kategoriach jeden z największych hitów kasowych w historii kina. Opowieść o chłopcu, który razem z przyjaciółmi pomaga sympatycznemu kosmicie umknąć przed rządowym pościgiem i powrócić na rodzinną planetę. Reżyser Steven Spielberg perfekcyjnie miksuje tu takie gatunki jak familijny film przygodowy, komedia, science fiction oraz melodramat. Podczas oglądania finałowych scen nawet najwięksi twardziele ocierać z policzków łzy wzruszenia.

3 FILM Czerwony balonik Le ballon rouge 1956 34 min. 1956 7,7 1 753 oceny społeczności 2 559 chce zobaczyć gatunek Familijny

Fantasy

Komedia

Krótkometrażowy kraj Francja reżyser Albert Lamorisse obsada Georges Sellier

Pascal Lamorisse Mająca w sobie mnóstwo ciepła, humoru i poezji historia małego Pascala, którego najlepszym przyjacielem staje się tytułowa zabawka. Między chłopcem a balonikiem rodzi się silna więź oparta na zaufaniu oraz opiece. Czas okazał się niezwykle łaskawy dla "Czerwonego balonika". Choć od premiery minęło ponad 60 lat fenomenalnie zrealizowany, dający szerokie pole do interpretacji film familijny Alberta Lamorisse'a nie stracił nawet odrobiny czaru. To wciąż piękny hymn na cześć dzieciństwa, który trafi do serc zarówno najstarszych jak i najmłodszych widzów.

4 FILM WALL·E 2008 38 min. 2008 7,6 282 404 oceny społeczności 23 167 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Sci-Fi kraj USA reżyser Andrew Stanton obsada Fred Willard Jeden z naszych ukochanych filmów studia Pixar. Historia uroczego robota, który próbuje uprzątnąć opuszczoną przez ludzi Ziemię. Życie bohatera wywraca się do góry nogami, gdy na planetę trafia niespodziewanie EVE – przepiękna, nowoczesna maszyna poszukująca oznak życia. " WALL.E " to zarazem komedia romantyczna, która zachwyciłaby Charliego Chaplina, widowiskowy film science fiction oraz opowieść z proekologicznym przesłaniem. Top topów.

5 FILM Toy Story 1995 20 min. 1995 7,4 179 043 oceny społeczności 3 791 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser John Lasseter Pierwsza pełnometrażowa animacja w dorobku studia Pixar, która dała początek jednej z najwspanialszych serii w historii X Muzy. Opowieść o rywalizacji pary zabawek - kowboja Chudego oraz Baza Astrala - o względy małego Andy'ego zamienia się w oszałamiający miks gatunków. Komedia idzie tu pod rękę z kinem akcji, a film przygodowy z roztapiającym serca bromance'em. Plus nominowana do Oscara piosenka "Ty druha we mnie masz" w polskim wykonaniu Stanisława Soyki.

6 FILM Mój sąsiad Totoro Tonari no Totoro 1988 25 min. 1988 Oglądaj na netflix 7,8 57 132 oceny społeczności 19 872 chce zobaczyć gatunek Familijny

Anime kraj Japonia reżyser Hayao Miyazaki Film, który uczynił Hayao Miyazakiego międzynarodową gwiazdą animacji, a studio Ghibli - japońskim dobrem narodowym. Przesiąknięta mistycyzmem, niezwykle wzruszająca opowieść o tym, jak wielką siłę mają dziecięce marzenia. Historia dwóch sióstr, które wraz z ojcem przeprowadzają się na wieś. Poznają tam zamieszkujące pobliski las magiczne stworzenia na czele z tytułowym Totoro. Nowi towarzysze pomagają dziewczynkom ukoić tęsknotę za przebywającą w szpitalu matką.

7 FILM Paddington 2 2017 43 min. 2017 7,5 10 248 ocen społeczności 5 518 chce zobaczyć gatunek Familijny

Komedia

Przygodowy kraj Francja

Wielka Brytania reżyser Paul King obsada Hugh Bonneville

Sally Hawkins Familijna komedia na podstawie kultowego cyklu książek dla dzieci pióra Michaela Bonda. Tym razem tytułowy pocieszny miś w przydużym kapeluszu zostaje wplątany w kradzież cennego manuskryptu i trafia do więzienia. Z pomocą rodziny Brownów oraz kumpli spod celi bohater próbuje odzyskać dobre imię i znaleźć prawdziwego złodzieja. Intryga rodem z Hitchcocka, zgryźliwy brytyjski humor, fantastyczna obsada oraz mnóstwo wdzięku i ciepła - wszystko to sprawia, że " Paddington 2 " to przykład świetnego filmu dla dzieci.

9 FILM Czarnoksiężnik z Oz The Wizard of Oz 1939 38 min. 1939 7,4 25 429 ocen społeczności 7 948 chce zobaczyć gatunek Familijny

Fantasy

Musical

Przygodowy kraj USA reżyser King Vidor obsada Judy Garland

Frank Morgan Nierdzewny klasyk hollywoodzkiego kina zrealizowany na podstawie powieści L. Franka Bauma. Historia rezolutnej Dorotki, która wraz z psem Toto ląduje w czarodziejskiej krainie. Spotkani na drodze Tchórzliwy Lew, Strach na Wróble i Cynowy Drwal pomagają dziewczynce stawić czoła złej czarownicy i odnaleźć tytułowego maga. Choć realizacja filmowej bajki okupiona była wieloma problemami, a przez plan przewinęło się w sumie pięciu reżyserów, "Czarnoksiężnik" spotkał się z gorącym przyjęciem wśród widzów i krytyków, a także zdobył Oscary za najlepszą muzykę i piosenkę "Over the Rainbow".

14 FILM Niekończąca się opowieść Die Unendliche Geschichte 1984 42 min. 1984 7,3 70 726 ocen społeczności 6 456 chce zobaczyć gatunek Familijny

Przygodowy

Baśń kraj USA

RFN reżyser Wolfgang Petersen obsada Barret Oliver

Noah Hathaway "Niekończąca się opowieść" to kolejny po "Labiryncie" film, który zajmuje szczególne miejsce w sercach kinomanów wychowanych na przełomie ostatnich dekad XX wieku. Historia młodziutkiego Bastiana, który wchodzi w posiadanie książki będącej kluczem do świata fantazji. Wkrótce okazuje się, że krainie grozi zagłada i tylko bohater może jej zapobiec. Po obejrzeniu wzruszającej bajki Wolfganga Petersena całe pokolenie najmłodszych widzów miało marzenia, by odbyć lot na grzbiecie smoka Falkora przy dźwiękach tytułowej piosenki Limahla.

15 FILM Kevin sam w domu Home Alone 1990 43 min. 1990 7,1 403 751 ocen społeczności 6 017 chce zobaczyć gatunek Familijny

Komedia kraj USA reżyser Chris Columbus obsada Macaulay Culkin

Joe Pesci Familijny klasyk Chrisa Columbusa jest jak choinka i makowiec - nie mogą się bez niego odbyć żadne święta Bożego Narodzenia. Tytułowy bohater (fenomenalny Macaulay Culkin) to rezolutny 8-latek, który na skutek feralnej pomyłki zostaje sam w rodzinnym gnieździe i musi bronić go przed parą gamoniowatych złodziejaszków. "Kevina" trzeba zobaczyć wspólnie z całą familią - to zabawna, a zarazem niezwykle ciepła opowieść o tym, że wszędzie dobrze, ale w domu z najbliższymi najlepiej.

16 FILM Kraina lodu Frozen 2013 48 min. 2013 Oglądaj w hbo 7,6 250 780 ocen społeczności 13 917 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Musical

Przygodowy kraj USA reżyser Chris Buck Kraina lodu " to film, w którym klasyczna bajka o Królowej Śniegu zostaje błyskotliwie przekuta w opowieść o sile siostrzeństwa. Obalając romansowe klisze, twórcy nie zapominają jednak opowiedzieć zajmującej historii, dać nam kultową postać bałwanka Olafa i zaśpiewać jeden z najbardziej popularnych przebojów, jakim mogą pochwalić się filmy animowane studia Disneya: "Let It Go", czyli "Mam tę moc". Kiedy posiadająca moc kontroli nad śniegiem i lodem Elsa sprowadza srogą zimę na swoje królestwo, Anna wyrusza w podróż, aby odszukać siostrę oraz zakończyć pogodowe anomalie.

17 FILM Ratatuj Ratatouille 2007 51 min. 2007 Oglądaj w hbo 7,3 266 570 ocen społeczności 7 554 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Brad Bird Animacja Pixara to poruszający portret kucharza-artysty oraz opowieść o tym, że warto wierzyć w marzenia. Tytułowy bohater - uwielbiający gotować szczurek Remy - na skutek splotu szczęśliwych okoliczności trafia do ekskluzywnej paryskiej restauracji. Nie trzeba wiele czasu, by sympatyczny zwierzak wywrócił gastronomiczny świat do góry nogami. Ostrzegamy: nie oglądajcie z pustym żołądkiem!

18 FILM Aladyn Aladdin 1992 30 min. 1992 Oglądaj w hbo 7,4 59 981 ocen społeczności 3 177 chce zobaczyć gatunek Animacja

Baśń kraj USA reżyser John Musker Rewelacyjna animacja, klimat baśni z 1001 nocy, muzyka i dźwięk warte w sumie pięć nominacji do Oscara - wszystkie te zalety "Aladyna" bledną przy najważniejszym atucie animowanej bajki, którym jest Robin Williams . Wcielający się w postać dżina komik prowadzi estetykę, z jaką kojarzymy filmy Disneya, w strony dotychczas dla niej niedostępne. W efekcie klasyczna bajka nabiera postmodernistycznych pazurków. Ubogi Aladyn odnajduje cudowną lampę z Dżinem i próbuje zdobyć miłość księżniczki Dżasminy, lecz na drodze staje mu wezyr Dżafar.

19 FILM Shrek 2001 30 min. 2001 7,8 805 872 oceny społeczności 13 135 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Andrew Adamson Mało kto dziś pamięta, że animowana komedia ze studia Dreamworks rozpoczęła triumfalny marsz przez kina od... udziału w szacownym konkursie głównym na festiwalu w Cannes. Film Andrew Adamsona i Vicky Jenson zachwycił publikę wywrotowym humorem, inteligentną zabawą z konwencją bajki oraz masą popkulturowych nawiązań. Wszystko to sprawiło, że na seansie świetnie bawili się zarówno najmłodsi widzowie jak i ich rodzice. Tytułowy bohater, aspołeczny ogr, musi uratować zamkniętą w wieży księżniczkę. Razem z gadatliwym osiołkiem wyrusza na wyprawę po baśniowej krainie.

20 FILM Iniemamocni The Incredibles 2004 55 min. 2004 Oglądaj w hbo 6,9 135 424 oceny społeczności 3 269 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia

Akcja kraj USA reżyser Brad Bird Fenomenalne kino superbohaterskie, a zarazem ciepła i inteligentna komedia o dysfunkcyjnej rodzinie. Historia pary emerytowanych herosów, którzy wychowują troje dzieci i wiodą życie szarych obywateli. Kiedy jednak pan domu znajdzie się w niebezpieczeństwie, obdarzeni niezwykłymi mocami członkowie familii wyruszą na akcję ratunkową. Zasłużony Oscar 2005 dla najlepszej animacji.

Jakie są najlepsze filmy dla dzieci? Które bajki najbardziej trafią do serc najmłodszych widzów? Zobacz, po jakie tytuły warto sięgnąć, jeśli planujecie seans z pociechami.Staraliśmy się, by nasze propozycje były zróżnicowane. Wśród nich znalazły się zarówno filmy na podstawie książek, filmy animowane, produkcje z Hollywood, Europy i Azji. " Alicja w krainie czarów " idzie tu pod rękę z " E.T. ", a " Król Lew " z " Moim sąsiadem Totoro ". Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dzięki nam będziesz wiedział, co oglądać z dziećmi.