Filmowi ojcowie, których można naśladować

Filmowi ojcowie, którzy mogą być wzorem do naśladowania

Zwiastun filmu "Captain Fantastic"

Z takim ojcem jak bohater Liama Neesona każde dziecko czułoby się bezpiecznie. Gdy córka byłego żołnierza Zielonych Beretów i agenta CIA wyjeżdża do Europy, dumny tata nie spodziewa się jeszcze, że zaraz będzie musiał wykonać jeden z najważniejszych telefonów swojego życia.– wydusi, ruszając aby odbić swoją Kim z rąk handlarzy ludźmi. Oczywiście nikt, kto stanie mu na drodze, nie może czuć się pod ochroną. Wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby dostać się do ukochanego dziecka i przywieźć je do domu. " Uprowadzona " nie jest poradnikiem rodzicielstwa, choć jego protagonista posiada cechy dobrego ojca. Dobroduszny i czuły Mills wie, że rodzicielstwo to praca na pełen etat – powraca również w dwóch kontynuacjach, w których znowu musi uratować rodzinę.U każdego dobrego filmowego ojca rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. W lwiej familii władca Ziemi uczy następcę tronu przypisanej mu roli, którą pewnego dnia będzie musiał przejąć. Rozsądniejszy od swojego brata, zawsze wiedział, że to królestwo ma pierwszeństwo przed osobistymi ambicjami i potrzebami jego króla. Potrafi być surowy, ale także przyjazny i sprawiedliwy; walczy zażarcie, jak przystało na swój gatunek. Jednak to dla ukochanego Simby potrafi zrobić wszystko, nawet odpuścić mu karę za ucieczkę z domu i spotkanie przerażających hien. Cena, którą płaci za dobrobyt syna jest największa z możliwych i skutkuje jedną z najbardziej wzruszających scen w historii kina.Dla młodego Masona ojciec, po rozstaniu z jego mamą, jest tylko obowiązkiem do odhaczenia w co drugi weekend, a nie autorytetem. Jednak konfrontacja z oczekiwaniami Seniora rozpoczyna okres coraz lepszych i złożonych relacji. Nastolatek i jego tata wyjeżdżają razem na biwaki, rozmawiają o życiu. Bohater zagrany przez Ethana Hawke’a nie jest obecny w codzienności syna, ale zawsze służy dobrą radą – trochę jako domorosły filozof, trochę jako doświadczony przez życie mędrzec. Receptą na pytania o związki, własną przyszłość czy nawet cel istnienia może być tylko jedna odpowiedź – nikt nie ma panaceum na wszystkie problemy. W filmie Linklatera to jeden z wielu momentów, gdy uniwersalna prawda o dorastaniu przenika na ekran, uosobiona w postaci taty.W postapokaliptycznej rzeczywistości bezimienny Ojciec musi przeprowadzić swojego Syna przez pustkowie, które kiedyś było Stanami Zjednoczonymi. W ekranizacji powieści słynnego autora Cormaca McCarthy’ego bohaterowie są zdani jedynie na siebie. Rządzące tam bezprawie wymaga do przetrwania siły fizycznej i sprytu, a także bezemocjonalnej walki o siebie. Dla bezpieczeństwa dziecka Ojciec posunie się nawet do morderstwa. Jego jedyną motywacją jest przeżycie i nauczenie Syna jak przetrwać, nim będzie zbyt słaby by zrobić to za niego. Obdarty z cywilizacyjnych przywar film pokazuje czystą relację rodzica z dzieckiem i ile znaczy łącząca ich miłość, przede wszystkim po upadku świata.Anglojęzyczny debiut reżysera Felixa Van Groeningena opowiada prawdziwą historię dziennikarza Davida Sheffa, który opisał ją w swojej książce. Jako ojciec musiał zmierzyć się z trwającą latami walką z uzależnieniem swojego syna Nica. Choroba nie dotyczy jedynie człowieka dotkniętego nałogiem, ale również jego rodziny. Filmowy ojciec grany przez Steve’a Carella od początku jest wyrozumiałym oparciem, organizuje jak najlepsze warunki do terapii. Jednak kolejne nawroty i dalsze popadanie w jeszcze poważniejszą chorobę łamią ojcowskie serce. David zostaje z dylematem: jak dalej może pomagać osobie, gdy wszystkie dotychczasowe środki zawodzą? U podstawy tej dramatycznej opowieści nie leży jednak samo uzależnienie, ale relacja między rodzicem i dzieckiem, która pomimo przeciwności nadal pozostaje silna.Mieszkańcy miasteczka Bridgton w stanie Maine muszą uporać się ze szkodami spowodowanymi przez wielką nawałnicę. David zabiera swojego syna Billy’ego do supermarketu, aby kupić niezbędne zapasy do domu. Zabudowania zaczyna spowijać wyjątkowo gęsta mgła, a przez sklepowe szyby klienci i pracownicy zaczynają widzieć niepokojące zdarzenia. Film Franka Darabonta na podstawie prozy Stephena Kinga rysuje opowieść o ludziach postawionych w kryzysowej sytuacji. Bohater dba o bezpieczeństwo syna za wszelką cenę. To dla niego najważniejsza wartość, która motywuje go do ciągłej walki o bezpieczeństwo z innymi ludźmi i niewidzialnym przeciwnikiem. Niestety, sytuacja zmusi go do podjęcia najbardziej dramatycznych decyzji swojego życia. W postać wcielił się Thomas Jane Strachliwy błazenek ma za sobą wielką rodzinną tragedię, która naznaczyła też dorastanie jego syna. Marlin wychowuje Nemo , rozkładając przed nim gigantyczny parasol ochronny; nie jest w stanie dać synowi ani odrobiny przestrzeni na popełnianie własnych błędów. Najgorszy koszmar ziszcza się, gdy rybka zostaje wyłowiona przez ludzi i zawieziona do akwarium w Sydney. Tata nie zastanawia się długo i wyrusza na poszukiwania dziecka. " Gdzie jest Nemo " to wciąż doskonała rozrywka dla dzieci, ale także pouczająca lekcja dla rodziców. Najmłodsi muszą kiedyś wypłynąć na ocean, dowiedzieć się co to znaczy samodzielne życie; ale potrzebują od tego pozwolenia, a przede wszystkim wsparcia dorosłych. Marlin tego aspektu musi się uczyć. Jednak jego miłość do syna ma większą objętość niż woda w Pacyfiku.Ekranizacja powieści Harper Lee pokazuje zmagania samotnego prawnika z całym amerykańskim systemem prawnym, którego beneficjentami są wyłącznie biali obywatele. Dla Fincha sprawa równości nie jest kwestią koloru skóry, ale człowieczeństwa. Bohater zostaje obrońcą czarnoskórego Toma Robinsona, który został oskarżony o gwałt. Musi walczyć o sprawiedliwe osądzenie. Symboliczna rola Gregory’ego Pecka stała się popkulturowym synonimem nieugiętości i walki o swoje przekonania za wszelką cenę. Jednak wdowiec wychowuje dwójkę dzieci, Scouta i Jem. Przykład idący z góry nie mógł być lepszy. Ojcowskie napomnienia są bezcenne, zwłaszcza że, jak sami widzą, nadstawianie drugiego policzka i opowiadanie się po stronie swoich przekonań potrafi przynieść efekty.Reżyser i scenarzysta John Singleton zaczerpnął postać Furiousa ze swojego dorastania na przedmieściach Los Angeles. Zagrany przez Laurence’a Fishburne’a ojciec nie jest typem przyjacielskiego rodzica dla swojego syna Tre ( Cuba Gooding Jr ). Swoją miłość wyraża za pomocą troski, którą przekuwa w żelazną dyscyplinę, mającą wybić z głowy nastolatkowi zabawy w gangstera. Wartość pieniądza, odpowiedzialności czy ludzkiego życia zostają w głowie syb, który nie poddaje się namową znajomych i kroczy własną ścieżką, nie skręcając w niebezpieczne rejony. Filmowy tata wie, ile znaczy włączenie się w niekończący się krąg przemocy. Finałowe rozwiązanie udowadnia, że jego misja powiodła się, a Tre ma przed sobą szansę na normalną przyszłość.Nawet pomimo miłości do rodziców, każde dziecko zwłaszcza w wieku szkolnym musi przeżyć lata wyparcia i zawstydzenia. Filmowy przypadek rodziców Olive Penderghast ( Emma Stone ) to zupełnie inny wymiar zażenowania. Bo Rosemary ( Patricia Clarkson ) i Dill ( Stanley Tucci ) to ekscentryczni, ale wyjątkowo wyrozumiali i otwarci rodzice, z którymi można porozmawiać o wszystkim. Gdy szkolne kłopoty córki zaczynają niszczyć jej całe życie, dobra rada pozwala na rozwiązanie sytuacji. Przy okazji Tucci popisuje się wspaniałym tatusiowym humorem, który wynosi niewdzięczną drugoplanową rolę do miana jednego z najlepszych elementu produkcji wywracającej gatunkowe schematy.Dramat w reżyserii Matta Rossa opowiada o niezwykłej rodzinie wielodzietnej. Na czele stoi małżeństwo Leslie i Ben, którzy uczą swoje dzieci życia innego niż ich rówieśnicy. W autorskim programie wychowania, zakładającym naukę krytycznego myślenia, ćwiczenia fizyczne i odrzucenie korzystania ze współczesnych technologii, widzą kreowanie szansy na dobrą przyszłość. Jednak gdy matki zabraknie, sam Ben będzie musiał zmierzyć się z pytaniami o zasadność swoich wyborów. Kim staną się bowiem dzieci, które nie są przystosowane do współczesności? Oprócz przepracowywania żałoby ojca dręczą wątpliwości – czy kiedykolwiek był dobrym rodzicem? Świat pokazywany dzieciom ma jednak więcej kolorów niż trudna rzeczywistość, a wyjątkowy sposób na dorastanie jest oparty na wielkiej miłości rodzicielskiej.Adopcyjny tata Po i właściciel knajpy z makaronem kocha swojego syna prawie tak bardzo, jak przygotowane przez siebie tofu. Ma marzenie, aby tradycja rodzinna ziściła się w kolejnym pokoleniu, a to przyszły Smoczy Wojownik został właścicielem restauracji. I gdy los szykuje dla Po nowe wyzwania, tata legendarnego wybrańca nie posiada się ze szczęścia. Pomimo swojej antypatii do sztuk walki dopinguje dziecko na wybranej przez niego drodze życia. Czy może być coś bardziej wartościowego niż wsparcie najbliższych, gdy podejmuje się pierwsze samodzielne kroki? Ekscentryczny gąsior nie jest może najbardziej łaskawym właścicielem restauracji, ale do perfekcyjnego ojca brakuje mu niewiele.