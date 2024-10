Więcej "Nocnego agenta"! Netflix pokazał zdjęcia z 2. sezonu i zapowiedział 3. sezon

Nowe przygody Petera Sutherlanda

Na osłodę pozostają fanom zdjęcia z nowego sezonu:

Będzie trzeci sezon "Nocnego agenta"

Zwiastun serialu "Nocny agent"

Akcja drugiego sezonu rozgrywać się będzie m.in. w Tajlandii. To tam trafi(w tej roli ponownie) na swoją pierwszą misję. Nowe odcinki pierwotnie miały trafić na platformę Netflix jeszcze w tym roku. Teraz okazuje się, że zobaczymy je dopiero wJednocześnie Netflix oficjalnie dał zielone światło na realizacjęNa te odcinki poczekamy krócej niż na odcinki drugiego sezonu, a to dlatego, że prace nad nimi już trwają.Zdjęcia mają ruszyć na. Ekipa trafi m.in. do. Szczegóły fabuły oczywiście są trzymane w tajemnicy.Punktem wyjścia dla serialu " Nocny agent " jest powieść Matthew Quirka . W pierwszej odsłonie grany przez Basso Peter Sutherland, niski rangą agent FBI pełni dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni. Pewnego dnia jednak zadzwonił. Tak zostaje wplątany w szpiegowską intrygę, gdzie stawką jest ludzkie życie i bezpieczeństwo kraju. Problem w tym, że przeciwnikami mogą być wysoko postawione osoby w Białym Domu, w tym jego przełożeni. Próbując uratować młodą kobietę, która była świadkiem morderstwa, musi zdecydować, komu może zaufać i ile zaryzykować, by powstrzymać kolejny atak.