Netflix przejął bollywoodzką wersję "Dziewczyny z pociągu"

Platforma Netflix kupiła od Reliance prawa do dystrybucji filmu " The Girl on the Train ". Jego gwiazdą jest Parineeti Chopra (" Kesari ").Jeśli tytuł wydaje Wam się znajomy, to nie jest to przypadek. Obraz jest bowiem bollywoodzką ekranizacją powieści Pauli Hawkins , która doczekała się już wersji z Hollywood - " Dziewczyny z pociągu " z Emily Blunt w roli głównej.Bohaterką filmu jest Meera, która dnie spędza zafascynowana pozornie idealną parą mieszkającą w domu, który codziennie mija jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy coś, co wkrótce wywróci jej życie do góry nogami...Obraz miał pierwotnie trafić do indyjskich kin w maju ubiegłego roku. COVID-19 pokrzyżował te plany. Netflix zamierza go pokazać światu 26 lutego.