Netflix przekaże 2,5 miliona PLN na fundusz kryzysowy

o wartości 150 milionów dolarów dla twórców, których miejsca pracy zostały zagrożone przez trwającą pandemię koronawirusa. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na wsparcie najbardziej poszkodowanych pracowników produkcji własnych Netfliksa w Polsce i na całym świecie. Wsparcie Netflix dla Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jak również dla innych organizacji na całym świecie (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Brazylii, Kolumbii, Meksyku i innych.), jest częścią funduszu o wartości 30 milionów dolarów na rzecz walki z kryzysem, która zostanie przeznaczona na pomoc dla pozostających bez pracy ekip filmowych i telewizyjnych w poszczególnych krajach.



Więcej informacji na temat funduszu, procesu składania wniosków i kryteriów kwalifikowalności można znaleźć na stronie internetowej:

http://kipa.pl/aktualnosci/



Warszawa, 4 maja 2020 r. - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) we współpracy z serwisem Netflix ogłaszają utworzenie nowego funduszu pomocowego dla najbardziej poszkodowanych pracowników branży telewizyjnej i filmowej w związku z wstrzymaniem produkcji w Polsce spowodowanych epidemią COVID-19. Fundusz będzie działać pod hasłem: "Producenci pomagają ekipom"..Netflix przekaże KIPA 2,5 miliona złotych na uruchomienie funduszu.Wsparcie jest przeznaczone dla najbardziej dotkniętych skutkami pandemii członków ekip z sektora telewizyjnego i filmowego - profesjonalistów, których rzemiosło jest niezwykle istotne dla jakości produkcji, a którzy, często będąc freelancerami, nie mogą pracować ze względu na niemal całkowite zatrzymanie produkcji. Pomoc zostanie skierowana do wszystkich pionów filmowych - osób pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus pullerów, gafferów, autorów storyboardów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych to jedyna izba gospodarcza w polskiej branży audiowizualnej z 20-letnim doświadczeniem, która zrzesza ponad 140 członków, firm produkcyjnych, niezależnych producentów i regionalnych funduszy filmowych. Jednym z głównych celów KIPA jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju całego sektora audiowizualnego. Ze względu na swoją pozycję Izba okazała się dla marki Netflix idealnym partnerem do utworzenia funduszu wspierającego najbardziej poszkodowanych pracowników branży.Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby podsumowała:- dodaje Anna Nagler - Director, Local Language Originals, CEE w Netflix.Program pomocy realizowany w Polsce wspólnie z KIPA jest częścią ogłoszonego przez Netflix z 20 marca funduszu