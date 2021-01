Netflix szykuje sequel "Będziemy bohaterami"

Netflix chwali się, że miniony okres bożonarodzeniowo-noworoczny był rekordowy w historii platformy. Jednym z największych hitów okazał się w tym czasie familijny film przygodowy Roberta Rodrigueza Będziemy bohaterami ". Netflix kuje więc żelazo, póki gorące, i właśnie ogłosił, że powstanie sequel.Szczegóły " We Can Be Heroes 2 " nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiadać będzie Robert Rodriguez Będziemy bohaterami " zaczyna się od porwania ziemskich superbohaterów przez najeźdźców z kosmosu. Ich dzieci zostają zabrane do bezpiecznej rządowej bazy. Jednak błyskotliwa młoda nastolatka Missy Moreno ( Yaya Gosselin ) nie poprzestanie na niczym, by uratować swojego tatę superbohatera, Marcusa Moreno ( Pedro Pascal ). Missy przekonuje pozostałe superdzieciaki do wymknięcia się spod opieki tajemniczej rządowej opiekunki, panny Granady ( Priyanka Chopra ), i ratowania swoich rodziców na własną rękę. Robiąc użytek ze swoich indywidualnych mocy — między innymi elastyczności, kontrolowania czasu czy przewidywania przyszłości — dzieci tworzą własny zespół superbohaterów.