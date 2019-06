Netflix szykuje serialowy sequel trylogii "Szybki cash"

Platforma Netflix szykuje sześcioodcinkowy serial. Będzie to kontynuacja skandynawskiej trylogii kinowej, która z kolei była ekranizacją cyklu powieściowego Jensa Lapidusa Bohaterem oryginału był Johan JW Westlund. Wiódł on podwójne życie: raz jest zwykłym studentem, raz podejmującym najważniejsze decyzje przestępcą. Tymczasem Jorge czuje na plecach oddech zarówno policji, jak i mafii. Układa plan, jak wydobyć się z tarapatów: wykradnie duży ładunek narkotyków i dzięki temu będzie mógł zniknąć. Zaś Mardo jest o krok od wykonania wyroku na Jorge, ale los krzyżuje jego plany. W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że to niedoświadczony i młody student będzie trzymał w garści ich życie.Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że znów trafimy do świata na styku wielkich biznesów i równie dużych przekrętów. Zaś akcja rozgrywać się będzie 10 lat po wydarzeniach z trzeciej części kinowego cyklu.Za scenariusz odpowiadać będą autor powieściowego oryginału Jens Lapidus oraz Oskar Söderlund