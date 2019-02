Netflix zamawia "The Kissing Booth 2"

3 2 1



Będzie kontynuacja filmu. Zlecenie na produkcję sequela wydała platforma Netflix.Ekranizacja powieści Beth Reekles jest historią Shelly Evans, która jeszcze nigdy nie została pocałowana przez chłopaka. Jej świat wywraca się do góry nogami, gdy w tytułowej budce do całowania los na jej drodze postawił przystojniaka, w którym w tajemnicy od dawna się podkochuje...Jak podaje Netflix,był najchętniej oglądanym ponownie filmem platformy w 2018 roku.Za kontynuację odpowiadać będzie ta sama ekipa, która przygotowała oryginał. Gwiazdami będą więc ponownie Joey King Jacob Elordi . Za kamerą zaś stanie Vince Marcello , który napisał scenariusz we współpracy z Jayem Arnoldem