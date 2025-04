Czy fani to zaakceptują? Zdjęcia Jacoba Elordiego z planu "Wichrowych wzgórz"

Jacob Elordi jako Heathcliff ze złotym zębem

to rzecz jasna najnowsza ekranizacja powieściwydanej w Polsce pod tytułem. W głównych rolach grająAngaż tego ostatniego wzbudził ostry sprzeciw fanów powieści. Uznali bowiem, że ma zbyt jasną karnację, by grać postać, która była traktowana jako wyrzutek społeczeństwa między innymi za sprawą swojego koloru skóry. Czy zdjęcia z planu sprawią, że fani przekonają się do tej castingowej decyzji?Oto Elordi jako Heathcliff:Więcej zdjęć znajdziecie TUTAJ Wydane w 1847 roku "Wichrowe wzgórza" to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad saga opowiadająca o tragicznych losach rodzin Earnshawów i Lintonów. Głównym wątkiem należącej do kanonu literatury anglojęzycznej powieści jest destrukcyjna miłość łącząca Katy Earnshaw i osieroconego Heathcliffa.Za kamerą stanęła, która z Elordim pracowała już przy filmie " Saltburn ".