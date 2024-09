Margot Robbie i Jacob Elordi w nowych "Wichrowych wzgórzach"!

"Wichrowe wzgórza" – nowa wersja w przygotowaniu

Wydane w 1847 roku "Wichrowe wzgórza" to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad saga opowiadająca o tragicznych losach rodzin Earnshawów i Lintonów. Głównym wątkiem należącej do kanonu literatury anglojęzycznej powieści jest destrukcyjna miłość łącząca Katy Earnshaw i osieroconego Heathcliffa.Na przestrzeni lat książka doczekała się kilku filmowych i telewizyjnych adaptacji. Najbardziej znana to ta z 1992 roku z Ralphem Fiennesem Juliette Binoche w rolach Heathcliffa i Kathy.Fennell nie tylko stanie za kamerą, ale też pracuje nad scenariuszem oraz zajmuje się produckją filmu. Wśród producentek jest też sama Margot Robbie oraz cały zespół należącego do niej studia LuckyChap, które stoi także za sukcesem " Barbie ".Zdjęcia do "Wuthering Heights" mają się rozpocząć w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii.Po olbrzymim sukcesie " Barbie Margot Robbie wcale nie zwalnia tempa. Aktorka dwukrotnie nominowana do Oscara za role w filmach " Gorący temat " oraz " Jestem najlepsza. Ja, Tonya " już pracuje nad ekranizacją gry "Monopol". Jak na razie w roli producentki. Jeszcze nie ogłoszono, czy pojawi się także na ekranie. Elordim natomiast, po udanych występach w " Priscilli " oraz " Saltburn ", zrobiło się ostatnio głośno w związku z napaścią na producenta radiowego, po tym jak ten poprosił aktora o odrobinę wody z jego kąpieli, co było nawiązaniem do pamiętnej sceny z "Saltburn". Więcej o tym przeczytacie POD LINKIEM TUTAJ Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick ( Barry Keoghan ), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona ( Jacob Elordi ). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.