Netflix znów kręci "Niebezpieczne związki". Teraz jako serial

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer/BAFTA
W platformie Netflix muszą bardzo lubić powieść "Niebezpieczne związku". Szykowana jest już bowiem kolejna adaptacja.

Skandaliczne życie bogatych Brytyjczyków



Za nowy projekt odpowiada Nicole Lecky ("Mood"). Tym razem będzie to serial.

"Dangerous Liaisons" przeniesie akcję do współczesności. Inspirując się powieścią ma opowiedzieć o seksualnych apetytach brytyjskiej arystokracji oraz nowobogackich. Szczegóły fabuły są dopiero opracowywane. Właśnie rozpoczyna prace zespół scenarzystów.


Poprzednie "Niebezpieczne związki" dla Netfliksa były francuskim filmem pełnometrażowym. Wtedy również oryginał został przeniesiony do współczesności. Obraz został bardzo źle przyjęty zarówno przez fanów jak i przez krytyków.

Z kolei w ubiegłym roku serialową wersję - pod tytułem "Okrutne intencje" - pokazał Amazon. Ten - również rozgrywający się współcześnie - serial nie przetrwał długo na platformie Prime Video i został skasowany po jednym sezonie.

Czy Netflix tym razem odniesie sukces?

Zwiastun francuskich "Niebezpiecznych związków" Netfliksa




