Pokaz filmu "Constantine" już dziś w kinie Iluzjon o godz. 20:00

Już dziś o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z organizowanego przez Filmweb i Filmotekę Narodową cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Najwięcej głosów w ankiecie zebrała tym razem ekranizacja komiksu "Constantine" z Keanu Reevesem w tytułowej roli. Bilety na seans możecie kupić TUTAJ.
Oto pięć ciekawostek dotyczących realizacji filmu:
Poprzedzi go prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na gości będą również czekać niespodzianki!
Stara prawda Hollywood mówi: nie oceniaj filmu po premierze. Kiedy w 2005 roku "Constantine
" wchodził do kin, nikt nie wróżył mu sukcesu. Opinie krytyków były na jego temat mieszane, a widzowie – szczególnie w Ameryce – w większości film zignorowali. A jednak obraz Francisa Lawrence'a
z Keanu Reevesem
w roli tytułowego bohatera nie przepadł w odmętach zapomnienia. Historia walki o dusze ludzkie nieustannie pobudzała wyobraźnię widzów, nie pozwalając o sobie zapomnieć. Z czasem "Constantine
" stał się tytułem kultowym jako jedna z najlepszych ekranizacji komiksów DC Comics. Seans na dużym ekranie to wyjątkowa okazja, by doświadczyć magii tej opowieści na własnej skórze i przekonać się, dlaczego od 20 lat kolejne pokolenia kinomaniaków wciąż marzą o kontynuacji. John Constantine
jest egzorcystą, który urodził się z darem rozpoznawania aniołów i demonów znajdujących się na ziemi pod ludzką postacią. Jego los po śmierci jest przesądzony, odkąd został odratowany po próbie samobójczej. Pewnego dnia, niedługo po tym, jak John dowiaduje się że ma nieoperacyjnego raka płuc, policjantka Angela Dodson prosi go o pomoc w związku z dziwną jak twierdzi śmiercią swojej siostry Isabel. Kiedy John w końcu daje się namówić i postanawia pomóc Angeli okazuje się, że śmierć Isabel jest dopiero początkiem procesu, który może się skończyć katastrofalnie dla ludzkości. Constantine musi teraz stawić czoło demonom, a Angela nie zamierza się temu biernie przyglądać...