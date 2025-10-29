Jak bardzo serial "Lanterns" będzie czerpał z komiksów DC?

Wciąż nie znamy oficjalnej daty premiery serialu "Lanterns", ale powoli dowiadujemy się coraz więcej o fabule nowej produkcji DC Studios, która zadebiutuje jakoś w przyszłym roku. Showrunner Chris Mundy zapowiedział, w jakim stylu będzie utrzymany serial, jaka będzie jego relacja z komiksowym pierwowzorem i co wniósł do postaci Johna Stewarta Aaron Pierre.
"Lanterns" jak serial policyjny na wielu płaszczyznach czasowych
Showrunner Chris Mundy zapowiedział, że "Lanterns" będzie w takim samym stopniu kumpelskim serialem policyjnym, jak i serialem superbohaterskim. Nasz serial jest pod wieloma względami o zastępstwie. Kiedy ktoś powinien ustąpić i kiedy jest czas, żeby kolejna osoba przejęła stery? To napięcie między bohaterami jest bardzo ważne. Siła Johna polega na tym, że nie bierze przynęty. Rozumie, że tracisz swoją przewagę, kiedy awanturujesz się i krzyczysz. To próbujemy przekazać: wie, że tu jest jego miejsce, więc nie musi robić nic na pokaz Getty Images © Mike Marsland
, dodał Mundy
. Nasza historia rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych, więc wyzwanie polegało na tym, że postacie pozostały wewnętrznie spójne. John jest dwiema różnymi osobami w dwóch różnych momentach fabuły. I myślę, że fizyczność i magnetyzm, które wniósł Aaron, pomogły to spiąć. Jego wykształcenie teatralne i skupienie na najdrobniejszych szczegółach rzemiosła pomogły wypełnić postać Johna. Dodały głębi zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym
, zdradził twórca serialu.
Każdy samemu odrabiał lekcje z komiksów, a my (w tym współtwórcy serialu Damon Lindelof i Tom King) byliśmy na miejscu, żeby odpowiadać na wszelkie pytania. Ale nie ekranizujemy jednej konkretnej historii z komiksów. Nasze postacie są wierne wobec pierwowzorów, ale opowiadamy z nimi nową historię. Więc aktorzy nie musieli wgryzać się w jakiś konkretny okres z historii komiksów. Raczej chodziło o to, żeby zrozumieli, kim są John i Hal
, wyjaśnił Mundy
.
"Lanterns" – mroczna tajemnica w uniwersum DC "Lanterns"
powstaje dla HBO w ramach nowego uniwersum DC
. Ma to być serial kryminalny inspirowany komiksami. Hal Jordan
i John Stewart
będą prowadzić śledztwo w sprawie tajemnicy, która ma fundamentalne znaczenie dla historii całego nowego filmowego uniwersum DC
. Hal Jordan
ma być w serialu starym wygą, mentorem dużo młodszego Johna Stewarta
.
W obsadzie zobaczymy: Kyle'a Chandlera
(Hal Jordan), Aarona Pierre'a
(John Stewart), Kelly Macdonald
(Sheriff Kerry), Jasona Rittera
(Billy Macon), Garreta Dillahunta
(William Macon), Poorny Jagannathan
(Zoe), Nicole Ari Parker
(Bernadette), Nathana Filliona
(Guy Gardner) i Ulricha Thomsena
(Sinestro).
Serial otrzymał zamówienie na osiem odcinków, które będą składać się na pierwszy sezon "Lanterns
". Dwa pierwsze epizody reżyseruje James Hawes
. Za scenariusz odpowiadają Damon Lindelof
i Tom King. Showrunnerem oraz producentem wykonawczym jest znany z "Ozark
" Chris Mundy
.
