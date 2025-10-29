Wolna amerykanka. Bezpłatne wydarzenia na 16. TAURON American Film Festival

Przeprowadzka na festiwalowe suburbia nie musi wiązać się z dużymi kosztami: bilety na filmy z programu AFF-u można kupić w bardzo konkurencyjnej cenie (zwłaszcza z kartą Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty). Niektóre z wydarzeń są szczególnie atrakcyjne, bo kosztują okrągłe zero złotych. Co, jak, gdzie i kiedy? Sprawdźcie nasz przewodnik.
Seidelman i Seks… + wino i foodpairing w hotelu Focus | 8 listopada, od godz. 16:15 Susan Seidelman
to nasza tegoroczna gościni specjalna, a my zadbamy o to, żeby i jej, i Wasz pobyt na festiwalu był co najmniej tak kolorowy i atrakcyjny jak jej twórczość. W sobotę zapraszamy na filmowo-serialowy zestaw dobroci na ekranie: pokaz krótkometrażowego "Dzieła mistrza
" i trzy wyreżyserowane przez Seidelman
odcinki kultowego "Seksu w wielkim mieście
" (w tym pierwszy odcinek, od którego zaczęła się sława całego show). Nasza gościni będzie do Waszej dyspozycji po seansie – zdradzi tajniki pracy nad serialem. Wstęp jest bezpłatny, miejsce można zarezerwować w ramach karnetu lub akredytacji (więcej o systemie rezerwacji można przeczytać tutaj) albo odebrać wejściówkę w kasach kina (od 7 listopada, w godzinach otwarcia kas festiwalowych; jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki).
Idealnym uzupełnieniem doświadczeń kinowych będzie wino i foodpairing w restauracji Focus Hotel Premium Wrocław (po sąsiedzku – to ten sam budynek, w którym mieści się kino; start o 18:30). Po seansie można będzie pozostać w klimacie Nowego Jorku lat 90.: w tle zabrzmi muzyka z serialu, a atmosfera pozwoli poczuć się jak na nowojorskim przyjęciu w samym sercu Manhattanu. Modowe stylizacje inspirowane strojami bohaterek i bohaterów serialu mile widziane!
Na to wydarzenie obowiązują osobne zaproszenia, które można odebrać w kasach festiwalowych w KNH od 7 listopada. Liczba zaproszeń jest limitowana (jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie sztuki), wstęp tylko dla osób pełnoletnich. Seidelman – dziewczyna z suburbii + masterclass | 9 listopada, godz. 16:00
Rozpaczliwie potrzebujemy jeszcze więcej Susan
. W niedzielę podążymy tropem ucieczki z suburbiów: najpierw obejrzymy "Wyznania dziewczyny z przedmieścia", a później ponownie trafimy w sam środek Nowego Jorku – to będzie druga okazja, żeby zobaczyć trzy wyreżyserowane przez Seidelman
odcinki "Seksu w wielkim mieście
". Po seansie koniecznie zostańcie na masterclassie, podczas którego nasza gościni opowie o tym, jak pracować w Hollywood i nie stracić duszy.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny – miejsce można zarezerwować w ramach karnetu/akredytacji lub odebrać bezpłatną wejściówkę w kasach festiwalowych w KNH (od 8 listopada, jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki).
Partnerzy wydarzenia: FINA – Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Fundacja Voelkel, Concordia Design oraz Hotel Nobu Warszawa. SkyShowtime prezentuje: secret screening | 9 listopada, godz. 20:00
Co? Jak? Tego nie powiemy, ale możecie brać w ciemno, bo gwarantujemy, że to będzie świetne doświadczenie. Kontynuujemy dobrą tradycję secret screenings – tym razem we współpracy z platformą streamingową SkyShowtime. Lądujemy we wrocławskiej Renomie (ul. Świdnicka 40) – perełce przedwojennej architektury, która niedawno zyskała nowy blask.
Tytuł prezentowanego projektu pozostanie tajemnicą aż do ostatniej chwili, a Wy będziecie miały i mieli okazję zobaczyć go przedpremierowo na dużym ekranie. Tajny pokaz dodatkowo urozmaicą specjalne niespodzianki przygotowane przez partnerów wieczoru.
Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba odebrać zaproszenia w kasach festiwalowych Kina Nowe Horyzonty (możliwość odbioru od 8 listopada). Liczba miejsc jest ograniczona, a jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki – dla siebie i osoby towarzyszącej. Wydarzenie tylko dla osób pełnoletnich. Czytamy, słuchamy i tańczymy również za darmo
Posłuchać mądrych ludzi – to zawsze jest w cenie, ale na spotkania w ramach Czytania Ameryki możecie wejść bezpłatnie. Tu nie trzeba odbierać wejściówek i rezerwować miejsc – obowiązuje zasada pierwszeństwa (zachęcamy, aby przyjść do Klubu Proza z wyprzedzeniem, bo spotkania cieszą się niesłabnącą popularnością, a liczba miejsc jest ograniczona).
AFF-tery, czyli muzyczno-taneczne uzupełnienie wrażeń w kinie, również są bezpłatne dla uczestniczek i uczestników festiwalu. Jedyny koszt to wypożyczenie słuchawek na Silent Disco 7 listopada (25 zł).
Festiwalowym klasykiem jest także spotkanie dla słuchaczek i słuchaczy Podkastu amerykańskiego. 11 listopada o 10:30 zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty na rozmowę z Piotrem Tarczyński i Łukaszem Pawłowskim, którzy odpowiedzą na nurtujące Was pytania (sugerowany zakres dyskusji: polityka, kultura, sprawy społeczne związane z USA; mile widziane pytania o sekcję Polityka na ekranie). Wstęp wolny, w miarę dostępności miejsc w sali numer 2 (nie trzeba odbierać wejściówek lub rezerwować miejsc w ramach karnetu/akredytacji).
Na 16. TAURON American Film Festival zapraszamy od 6 do 11 listopada do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty, a do 23 listopada możecie zaprosić festiwal do swoich domów – za sprawą pokazów online. Pełny program jest już dostępny na stronie AFF-u.