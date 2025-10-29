Newsy Filmy Oryginał zainspirował twórców "Indiany Jonesa". W remake'u zagra Sydney Sweeney
Oryginał zainspirował twórców "Indiany Jonesa". W remake'u zagra Sydney Sweeney

Oryginał zainspirował twórców &quot;Indiany Jonesa&quot;. W remake'u zagra Sydney Sweeney
Sydney Sweeney nie wie, czy będzie dziewczyną Bonda. Wie za to, że będzie gwiazdą jednego z filmu produkowanych przez Apple Films.

Reżyser filmów z serii "Szybcy i wściekli" odświeży "Człowieka z Rio"



Projekt, o którym mowa, to "That Man From Rio". Jego reżyserem został Justin Lin, czy autor kilku części z cyklu "Szybcy i wściekli". Scenariusz przygotuje Chase Palmer.

Jeśli komuś z Was tytuł wydaje się znajomy, to nie jest to przypadek. Otóż obraz będzie remakiem francuskiej komedii przygodowej "Człowiek z Rio".


W oryginale nieznani napastnicy kradną amazońską statuetkę z paryskiego muzeum i uprowadzają znawców w dziedzinie wymarłej cywilizacji Malteków. Jest wśród nich Agnes, córka zamordowanego profesora, posiadacza jednej z trzech figurek Malteków. Jej chłopak, Adrien (Jean-Paul Belmondo), żołnierz przebywający w Paryżu na przepustce z koszar, udaje się w pościg, który doprowadzi go do Rio de Janeiro, Brasilii i dżungli amazońskiej. [źródło: Wikipedia]

Filmem "Człowiek z Rio" zachwycali się Steven Spielberg i George Lucas. Często podkreślali, że była to jedna z inspiracji w czasie prac nad postacią Indiany Jonesa.

Czy nowa wersja również będzie miała taki film na przyszłe pokolenia twórców?

Zwiastun filmu "Człowiek z Rio"



Człowiek z Rio  (1964)

 Człowiek z Rio

