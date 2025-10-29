Oryginał zainspirował twórców "Indiany Jonesa". W remake'u zagra Sydney Sweeney

Jeśli komuś z Was tytuł wydaje się znajomy, to nie jest to przypadek. Otóż obraz będzie remakiem francuskiej komedii przygodowej "Człowiek z Rio".
W oryginale nieznani napastnicy kradną amazońską statuetkę z paryskiego muzeum i uprowadzają znawców w dziedzinie wymarłej cywilizacji Malteków. Jest wśród nich Agnes, córka zamordowanego profesora, posiadacza jednej z trzech figurek Malteków. Jej chłopak, Adrien (Jean-Paul Belmondo), żołnierz przebywający w Paryżu na przepustce z koszar, udaje się w pościg, który doprowadzi go do Rio de Janeiro, Brasilii i dżungli amazońskiej. [źródło: Wikipedia]