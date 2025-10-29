Newsy Filmy Netflix szykuje świąteczny hit. To adaptacja książki autora "Był sobie pies"
Netflix szykuje świąteczny hit. To adaptacja książki autora "Był sobie pies"

Deadline / autor: /
Netflix pracuje nad filmem "A Dog's Perfect Christmas" – adaptacją książki W. Bruce'a Camerona pod tym samym tytułem. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto znalazł się w obsadzie. 

Świąteczny hit Netfliksa? Adaptacja książki autora "Był sobie pies"


Wydana w 2020 roku książka "A Dog's Perfect Christmas" opowiada o zmagającej się z kryzysem rodzinie. Nastolatka, jej dziadek i jego wierny basset robią wszystko, aby pozostali domownicy w zgodzie spędzili Boże Narodzenie. W obsadzie znaleźli się m.in. Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Brooke Lena Johnson, Jennifer Tilly, Ethan Loomis, Katleen Rose Perkins i Mary Steenburgen. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich ról.


W. Bruce Cameron to amerykański pisarz, felietonista i satyryk. Popularność przyniosły mu książki o czworonogach, przede wszystkim przeniesiony na ekran przez Lassego Hallströma "Był sobie pies" oraz jego sequel zatytułowany "Był sobie pies 2" (reż. Gail Mancuso). Cameron przy obu tych produkcjach współpracował jako scenarzysta. W swoim dorobku ma też takie książki jak "Misja na czterech łapach", "Psiego najlepszego. Był sobie pies na święta" czy "O psie, który wrócił do domu" oraz poradniki "Jak wytrzymać z nastolatką" i "Jak zreformować mężczyznę". 

Zobacz zwiastun filmu "Był sobie pies"


"Był sobie pies" trafił na ekrany w 2017 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Josh GadDennis QuaidPeggy Lipton i K.J. Apa. Przypominamy jego zwiastun: 



Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana przestaje rozpieszczać. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę.

A Dog’s Perfect Christmas  (2026)

 A Dog’s Perfect Christmas

