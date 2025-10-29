Netflix szykuje świąteczny hit. To adaptacja książki autora "Był sobie pies"

Netflix pracuje nad filmem "A Dog's Perfect Christmas" – adaptacją książki W. Bruce'a Camerona pod tym samym tytułem. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto znalazł się w obsadzie.
Świąteczny hit Netfliksa? Adaptacja książki autora "Był sobie pies"
Wydana w 2020 roku książka "A Dog's Perfect Christmas" opowiada o zmagającej się z kryzysem rodzinie. Nastolatka, jej dziadek i jego wierny basset robią wszystko, aby pozostali domownicy w zgodzie spędzili Boże Narodzenie. W obsadzie znaleźli się m.in. Dennis Quaid
, Milo Ventimiglia
, Brooke Lena Johnson
, Jennifer Tilly
, Ethan Loomis, Katleen Rose Perkins i Mary Steenburgen
. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich ról. W. Bruce Cameron
to amerykański pisarz, felietonista i satyryk. Popularność przyniosły mu książki o czworonogach, przede wszystkim przeniesiony na ekran przez Lassego Hallströma
"Był sobie pies
" oraz jego sequel zatytułowany "Był sobie pies 2
" (reż. Gail Mancuso
). Cameron
przy obu tych produkcjach współpracował jako scenarzysta. W swoim dorobku ma też takie książki jak "Misja na czterech łapach", "Psiego najlepszego. Był sobie pies na święta" czy "O psie, który wrócił do domu" oraz poradniki "Jak wytrzymać z nastolatką" i "Jak zreformować mężczyznę".
Zobacz zwiastun filmu "Był sobie pies"
"Był sobie pies
" trafił na ekrany w 2017 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Josh Gad
, Dennis Quaid
, Peggy Lipton
i K.J. Apa
. Przypominamy jego zwiastun:
Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana przestaje rozpieszczać. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę.