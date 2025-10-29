EnergaCAMERIMAGE: Cztery kolejne tytuły Konkursu Głównego

Kolejne cztery tytuły wzbogacają Konkurs Główny, oddając hołd autorom zdjęć filmowych i reżyserom, którzy z odwagą eksplorują siłę wizualnego opowiadania historii. Zapraszamy do odkrycia tych niezwykłych tytułów i wspólnego świętowania sztuki kinematografii już w listopadzie w Toruniu.Paryż, rok 1835. Fryderyk Chopin, 25-letni kompozytor i ulubieniec paryskich elit, nie opuszcza żadnego ważnego wydarzenia w kraju. Choć zmaga się z przytłaczającą diagnozą, wciąż emanuje energią i determinacją. Świadomy, że czas nie jest jego sprzymierzeńcem, stara się czerpać z życia pełnymi garściami. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety, a jego pragnienie miłości i uznania popycha go do działania. Z czasem jednak dojrzewa do przekonania, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.Kalkuta, Indie, sierpień 1948 roku. Teresa, przełożona klasztoru Sióstr Loretanek, z niecierpliwością czeka na list, który wreszcie pozwoli jej opuścić zakon i założyć nowe zgromadzenie, w odpowiedzi na Boże wezwanie. Tuż przed wyjazdem staje jednak przed wyborem, który w kluczowym momencie jej życia wystawia na próbę nie tylko jej ambicje, ale i wiarę.Tuż po zakończeniu II wojny światowej, gdy świat mierzy się z ujawnioną grozą Holokaustu, psychiatra armii amerykańskiej, podpułkownik Douglas Kelley, otrzymuje polecenie oceny stanu psychicznego Hermanna Göringa, byłego marszałka III Rzeszy i zastępcy Hitlera, oraz innych wysokich rangą funkcjonariuszy nazistowskich. Podczas gdy alianci – pod przewodnictwem nieustępliwego prokuratora i sędziego Sądu Najwyższego Roberta H. Jacksona, a także z udziałem sierż. Howiego Triesta, Davida Maxwell-Fyfe’a, Gustave’a Gilberta, płk. Johna Amena i Burtona C. Andrusa – podejmują się bezprecedensowego zadania utworzenia międzynarodowego trybunału, który ma rozliczyć nazistowski reżim z jego zbrodni, Kelley ma okazję poznać swoich "pacjentów". Wkrótce zostaje uwikłany w psychologiczny pojedynek z Göringiem, którego charyzma i przebiegłość ujawniają smutną prawdę: zwykli ludzie potrafią dopuścić się niezwykłego zła.Na tej samej farmie w północnych Niemczech, ale w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich przeżywa podobne emocje – pierwszą miłość, bunt i rodzinne napięcia. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.