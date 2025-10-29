Newsy Michelle Fairley odbierze nagrodę Cutting Edge na BNP Paribas Warsaw SerialCon
Michelle Fairley, znana widzom na całym świecie jako Catelyn Stark z serialu HBO Original "Gra o Tron", będzie gościem 2. edycji festiwalu seriali – BNP Paribas Warsaw SerialCon! Fairley to wszechstronna aktorka o imponującym dorobku, łącząca w swoich rolach precyzję warsztatu z wyjątkową, ekranową charyzmą. Jej kariera obejmuje zarówno uznane produkcje telewizyjne, jak i filmowe, a także liczne występy teatralne na najważniejszych scenach Londynu. 

Podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon Fairley zostanie uhonorowana Cutting Edge Award.

Michelle Fairley to aktorka, która swoją wyjątkową charyzmą, emocjonalną intensywnością i artystyczną odwagą zdefiniowała na nowo wizerunek kobiecych bohaterek w światowych serialach. Jej rola Catelyn Stark w "Grze o Tron" przeszła do historii telewizji – łącząc majestat i siłę z głębokim, autentycznym człowieczeństwem. Od lat udowadnia, że prawdziwe aktorstwo to sztuka przekraczania granic – między epicką fikcją a intymną prawdą emocji. Jej kreacje w takich produkcjach jak "Biała Księżniczka", "Gangi Londynu" czy "The Serpent Queen" pokazują niezwykłą wszechstronność i nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Jej bohaterki potrafią być surowe, a nawet bezwzględne, lecz zawsze ujawniają emocjonalną głębię i napędzającą je do działania miłość. Jej kreacje nigdy nie pozostawiają widza obojętnym.

Nagroda CUTTING EDGE AWARD przyznawana jest twórcom, którzy wnoszą do współczesnej kultury filmowej świeżość, nieoczywistość i siłę artystycznej wizji. Michelle Fairley uosabia wszystkie te cechy – pozostając jednocześnie symbolem odwagi, elegancji i bezkompromisowego podejścia do aktorstwa – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej dla Michelle Fairley, którą aktorka odbierze w Warszawie w wieczór otwarcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon. 

"Gra o tron"

O nagrodzie Cutting Edge Award



Nagroda Cutting Edge Award przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Docenia tych, którzy nie boją się wyzwań – podejmują tematy ważne społecznie, promują różnorodność i tworzą przestrzeń dla nowych perspektyw. Ich kreacje inspirują, prowokują i pokazują, że sztuka serialowa może być równie głęboka, zaskakująca i poruszająca jak kino. Cutting Edge Award to nagroda dla wizjonerów, którzy swoim zaangażowaniem, konsekwencją i nieustannym dążeniem do oryginalności wyznaczają kierunek rozwoju współczesnych form odcinkowych.

Michelle Fairley – siła i wrażliwość



Niedawno zakończyła zdjęcia do filmu "You’ll Never Believe Who’s Dead", do którego napisał scenariusz i który wyreżyserował Dallan Shovlin. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w nowym serialu "How To Get To Heaven From Belfast" dla serwisu Netflix. Wśród jej najważniejszych ról telewizyjnych wymienić należy postać Marion Wallace w serialu "Gangi Londynu" (produkcji HBO i Sky Atlantic) oraz występ w produkcji "Queen Charlotte", spin-offie serialu "Bridgertonowie" od Netflix, a przekonujący portret Kerry Stephens stworzyła w filmie "Responsible Child" (BBC), nominowanym do nagrody BAFTA. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Catelyn Stark w serialu HBO Original "Gra o Tron", za którą otrzymała nagrodę IFTA. Do obsady została wybrana po roli Emilii w inscenizacji "Otella" w reżyserii Michaela Grandage’a w londyńskim Donmar Warehouse, która to rola przyniosła jej nominację do nagrody Oliviera. Michelle Fairley wystąpiła także jako Lady Margaret Beaufort w adaptacji powieści Philippy Gregory "Biała Księżniczka" (produkcji BBC i Starz) oraz w filmach "W sercu morza", "Drobiazgi takie jak te", "Philomena" i "Nobody Has to Know", w którym zagrała główną rolę.

Jej dorobek potwierdza konsekwencję w doborze ról i umiejętność łączenia klasycznego aktorstwa z nowoczesną wrażliwością ekranową.

BNP Paribas Warsaw SerialCon zaprasza od 26 do 30 listopada



BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem w całości poświęconym serialom. Podczas pięciu dni seansów, spotkań i paneli festiwal udowadnia, że telewizja to obecnie główne medium artystyczne. Widzów i fanów seriali zapraszamy do Warszawskiej Kinoteki między 26 a 30 listopada.

