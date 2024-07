Nicolas Winding Refn powraca. Szykuje pierwszy film od 8 lat

Nicolas Winding Refn wraca do Azji

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis



Zwiastun serialu "Kowbojka z Kopenhagi"

O tym, że Nicolas Winding Refn szykuje się do realizacji nowego filmu, mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz znamy szczegóły projektu zatytułowanegoJest to historia płatnego zabójcy, który ledwo uszedł z życiem po nieudanej akcji, w której zniszczono mu struny głosowe. Teraz, sześć lat później, zostaje odszukany przez japońskiego biznesmena, który kiedyś był szefem jednego z gangu Yakuzy. Ma on dla bohatera niebezpieczne zadanie: zabicie legendarnego bossa Yakuzy.Bohater boi się latać, więc do Japonii próbuje dostać się kontenerowcem. Statek jednak tonie, a on ledwo uchodzi z życiem i do Japonii dostaje się w szalupie ratunkowej. Niemy musi odszukać cztery tajemnicze wskazówki, które wskażą miejsce pobytu mitycznego bossa.Liczy się każda minuta, bo boss, który przed laty zdradził Yakuzę i wymordował jej przywódców, po latach życia z dala od cywilizacji i technologii planuje podobno swój powrót. Liderzy kryminalnego świata Japonii zrobią wszystko, by go powstrzymać...Zdjęcia realizowane będą w Korei Południowej. Autorami scenariusza są, czyli scenarzyści większości z filmów o Jamesie Bondzie powstałych w ostatnich paru dekadach.Sam Refn , choć nie nakręcił autorskiego filmu od 2016 roku, to pozostawał twórczo zajętym człowiekiem. Ma na swoim koncie projekt muzycznyoraz serial dla platformy Netflix