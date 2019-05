Poznaliśmy datę premiery nowej gry Hideo Kojimy

3 2 1

Po kilku niewiele mówiących o samej grze zwiastunach wreszcie dowiedzieliśmy się... kiedy, nowa produkcja Hideo Kojimy trafi do sprzedaży - 8 listopada tego roku, tylko na PlayStation 4. Przy okazji pojawił się kolejny zwiastun, który pokazuje trochę elementów rozgrywki, jednak wciąż ciężko się domyślić o czym będzie sama gra. Możecie go zobaczyć poniżej.Przy okazji nowego wideo dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyli: Nicolas Winding Refn jako Heartman Margaret Qualley jako MamaPełna obsada aktorska prezentuje się w tej chwili następująco:A na koniec coś dla oddanych fanów Hideo Kojimy - pokazano również co znajdzie się w edycji kolekcjonerskiej: gra, steelbook, cyfrowe dodatki, walizka, breloczek i figurka "bobasa w słoiku". Z racji tego, że za dystrybucję gry odpowiada PlayStation to na bank będzie można ją oficjalnie zamówić w polskich sklepach.