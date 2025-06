Nicole Kidman zostanie koniarą w nowym serialu Amazona

"Girls and Their Horses" – co wiemy?

Zobacz zwiastun serialu "Para idealna"

"Girls and Their Horses" będzie serialem opartym o fabułę książki Elizy Jane Brazier pod tym samym tytułem. Pisarka jest zresztą mocno zaangażowana w projekt – oprócz pełnienia funkcji producentki wykonawczej, odpowiada także za scenariusz pierwszego odcinka. W pracach producenckich wspomogą ją sama Nicole Kidman oraz Per Saari (" Wielkie kłamstewka "). Showrunnerką "Girls and Their Horses" zostanie z kolei Jenna Lamia – scenarzystka, która z Kidman współpracowała już przy okazji niedawnej " Pary idealnej ".Variety dzieli się też pierwszym opisem nadchodzącego serialu. Według niego "Girls and Their Horses" ma śledzić historię nowobogackiej rodziny Parkerów, która stara się zapewnić swoim córkom miejsce w prestiżowym świece wyczynowego jeździectwa. Elitarna rzeczywistość, w którą stara się wejść rodzina, okazuje się naraz nieprzystępna, jak i śmiertelnie niebezpieczna.Nowy serial współprodukowany przez Legendary Televison i Amazon MGM Studios trafi rzecz jasna na platformę Prime Video. Warto odnotować, że Eliza Jane Brazier stała się gorącym nazwiskiem w świecie amerykańskiej telewizji. Poza "Girls and Their Horses" jej dwie inne powieści – "If I Disappear" i "Good Rich People" – również zostaną przeniesione na mały ekran. Prawa do książek nabyły kolejno 20th Television i MRC.