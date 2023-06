Nie żyje Alan Arkin. Laureat Oscara znany z "Argo", "Małej Miss", miał 89 lat

Alan Arkin - wszechstronny artysta

Alan Arkin - najważniejsze role

w rodzinie żydowskich emigrantów z Rosji i Niemiec. Aktorstwem i występami scenicznymi interesował się od najmłodszych lat, a swoją pasję zaczął rozwijać już w okresie nastoletnim po przenosinach całej rodziny do Los Angeles. W młodości parał się najróżniejszymi zajęciami związanymi z branżą artystyczną, ale jego pierwszą miłością stał się teatr.Sukcesy filmowe przyszły niedługo później.. I od razu zdobył za swoją rolę nominację do Oscara, a także Złoty Glob w kategorii Najlepsza Rola Męska - pamiętny kapitan łodzi podwodnej Rozanow, który zostaje omyłkowo wzięty za agresora, gdy rozbija się u wybrzeży USA, to wciąż jedna z jego najbardziej spektakularnych partii. Później oscarowy wyczyn powtarzał jeszcze trzykrotnie, byZa kamerą stawał z rzadka, skupiał się na autotematycznych krótkich metrażach i farsach. Na tym polu nie odniósł niestety większych sukcesów.Wśród oscarowych nominacji Arkina znalazły się takżeBez jego wspaniałych występów zupełnie innymi filmami byłyby również " Edward Nożycoręki ", " Glengarry Glen Ross ", " Paragraf 22 " czy " Gattaca. Szok przyszłości ". Jego ostatnią produkcją filmową było " Śledztwo Spensera " z 2020 roku.Na małym ekranie Arkin pojawiał się sporadycznie., w którym wcielił się w postać Normana Newlandera i która przyniosła mu nominację do Złotego Globu. Poniżej znajdziecie zwiastun produkcji: