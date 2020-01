Mark Wahlberg i Alan Arkin poprowadzą "Śledztwo Spensera"

3 2 1

Netflix prezentuje trailer i plakat nowego filmu akcji, który jużzadebiutuje na platformie! W rolach głównych Mark Wahlberg Alan Arkin . Zobaczcie wideo:Były gliniarz Spenser ( Mark Wahlberg ) zamiast rozwiązywać problemy, częściej się w nie pakuje – właśnie wyszedł z więzienia i chce na dobre opuścić Boston. Jednak najpierw zostaje wciągnięty przez swojego mentora i dawnego trenera boksu, Henryego ( Alan Arkin ), do pomocy w szkoleniu jednego z obiecujących amatorów. Hawk (Winston Duke) to bezczelny zawodnik MMA, przekonany, że jest bardziej utalentowany niż niegdyś Spenser. Kiedy dwóch kolegów Spensera zostaje zamordowanych, były policjant rekrutuje Hawka i jego ex dziewczynę, Cissy (Ilza Shlesinger), żeby pomogli mu zbadać sprawę i postawić winnych przed sądem.to pełen humoru film akcji, w którym występują również Bokeem Woodbine Marc Maron i Austin Post.Film inspirowany jest bestsellerową powieścią Roberta B. Parkera pod tytułem "Winderland".