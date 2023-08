Nie żyje Rodriguez. Bohater obsypanego nagrodami "Sugar Mana" miał 81 lat

Getty Images © Matt Hayward

2015 rok. Rodriguez podczas występu w Seattle

Kim był Rodriguez, bohater "Sugar Mana"?

Zobacz zwiastun filmu "Sugar Man"

– napisano w oficjalnym komunikacie. Sixto Díaz Rodríguez urodził się 10 lipca 1942 roku. W 1967 roku zadebiutował singlem, który wydał pod narzuconym przez wytwórnię pseudonimem Rod Rodriguez. Do nagrywania powrócił dopiero trzy lata później, kiedy związał się z wytwórnią Sussex Records. Od tego czasu występował po prostu jako Rodriguez . Albumy "Cold Fact" i "Coming from Reality" nie sprzedały się dobrze w Stanach Zjednoczonych, czego konsekwencją było zerwanie kontraktu w trakcie prac nad trzecią, nigdy niewydaną, płytą. Studio zostało zamknięte w 1975 roku, a artysta porzucił karierę.W 1976 roku na rządowej aukcji Rodriguez kupił opuszczony dom w rodzinnym Detroit, w którym mieszkał przez kolejne dekady. Podejmował się nisko płatnych zajęć, m.in. przy rozbiórkach i w fabrykach. Angażował się też w walkę o poprawę warunków życia klasy robotniczej. Kilkakrotnie nieskutecznie ubiegał się o funkcje publiczne: kandydował do Rady Miasta Detroit, na urząd burmistrza oraz do Izby Reprezentantów stanu Michigan. Choć w Stanach Zjednoczonych pozostał praktycznie nieznany, Rodriguez cieszył się ogromną popularnością za granicą – przede wszystkim w Republice Południowej Afryki, gdzie sprzedał więcej płyt niż Elvis Presley , a także w Australii i Nowej Zelandii.W 2012 roku na ekrany kin trafił poświęcony Rodriguezowi dokument " Sugar Man " w reżyserii Malika Bendjelloula . Film został uhonorowany nie tylko Oscarem, ale także nagrodą BAFTA, Critic's Choice, wyróżnieniami na festiwalu Sundance czy od amerykańskich gildii producentów i reżyserów. Przypominamy jego zwiastun: