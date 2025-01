Nie tylko "Nosferatu". 7 wspaniałych wampirów z dużego i małego ekranu

Nie tylko "Nosferatu". 7 wspaniałych wampirów

W najnowszym odcinku 7 WSPANIAŁYCH przyglądamy się kinowym (i serialowym) krwiopijcom: od zanurzonych w tradycji kina niemego produkcji z lat 30. (" Wampir ") po komiksowe widowiska (" Blade – Wieczny łowca "), od gotyckich horrorów (" Drakula ") po zwariowane komedie (" Co robimy w ukryciu "). Poznajecie 7 wspaniałych wampirów z dużego i małego ekranu."Wampir" opowiada historię zafascynowanego okultyzmem młodzieńca spędzającego wakacje w wiosce terroryzowanej przez wampira. Początkowo film nie zaskarbił sobie przychylności krytyków, jednak współcześnie dzieło odbierane jest pozytywnie głównie przez wzgląd na specyfikę narracji. Estetycznie tytuł wpisuje się w nurt niemieckiego ekspresjonizmu. Nosferatu wampir " to remake niemego filmu Friedricha Wilhelma Murnaua z 1922 roku; w ujęciu Herzoga Drakula jest jednak zupełnie nowym odczytaniem tej postaci. Jest wprawdzie monstrualny, krwiożerczy i nienasycony, jest sprawcą zła, ale przy tym wszystkim jest istotą głęboko ludzką, boleśnie odczuwającą swe krwawe napiętnowanie. Zło, które w sobie nosi, zdaje się przeciwne jego naturze, łaknącej miłości i akceptacji. Zabijając i zarażając innych czyni to z tragiczną świadomością dwoistości swego jestestwa.Historia miłosnego trójkąta między Miriam, niepowstrzymaną wampirzą pięknością, która prowadzi nocne życie klubowe na Manhattanie, pozyskując dla siebie świeżą krew. Jej starzejący się kolega John i kobieta naukowiec, która zgadza się przyjść Johnowi z pomocą, kierując się pragnieniem krwi i seksu.XV wiek, Rumunia. Wołoski książę Vlad ( Gary Oldman ), wyruszając na wojnę pozostawia w zamku swoją ukochaną Elizabettę ( Winona Ryder ). Podstępni wrogowie, aby zemścić się na księciu, wysyłają do kobiety wiadomość, że jej ukochany zginął w czasie najazdu Turków. Zrozpaczona Elizabetta popełnia samobójstwo skacząc do rzeki. Gdy Vlad przybywa do zamku, okazuje się, że kapłani nie mogą pochować księżniczki, ponieważ ta odebrała sobie sama życie. Wściekły mężczyzna od tej pory wyrzeka się Boga i przyrzeka zemstę przy użyciu złych sił.Poprzysiągł obronę ludzkość, choć sam nie jest człowiekiem... Urodził się z nadludzką mocą wampira, jednocześnie będąc odpornym na światło słońca... Wesley Snipes w napakowanym akcją thrillerze jako nieśmiertelny łowca wampirów Blade. Narodzony w bólu, spowodowanym ugryzieniem nieumarłego.Kiedy w zepsutym do szpiku kości Bad City piękna i samotna wampirzyca spotyka jedynego uczciwego mężczyznę w mieście, staje się jasne, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Ale czy w miejscu, gdzie przestępczość, narkotyki i prostytucja są na porządku dziennym, może narodzić się prawdziwa miłość? I czy szlachetna krwiopijczyni, która nocami na deskorolce w tradycyjnym irańskim czadorze wymierza sprawiedliwość w zdegenerowanym mieście, odnajdzie szczęście u boku przystojnego śmiertelnika?Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor ( Kayvan Novak ), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo ( Matt Berry ) oraz uwodzicielska Nadja ( Natasia Demetriou ). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?