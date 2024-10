Nie tylko kino. Wydarzenia towarzyszące 15. American Film Festival

Coś do przedyskutowania

Niesłabnące głosy na korytarzach Kina Nowe Horyzonty udowadniają: wszyscy potrzebujemy pogadać. American Film Festival daje miejsce i przestrzeń na te rozmowy (nie tylko te kuluarowe).Tematem, którego z pewnością nie można (i którego nie chcemy) uniknąć są wybory prezydenckie w USA, które będą miały miejsce w dzień rozpoczęcia American Film Festival. Trzymamy zatem rękę na pulsie i wspólnie z Radiem RAM zapraszamy na nocne studio wyborcze, podczas którego porozmawiamy ze znakomitymi gościniami i gośćmi o intensywnej kampanii wyborczej oraz scenariuszach, jakie czekają Amerykę w niedalekiej przyszłości. Gośćmi Jana Pelczara będą Helena Chmielewska-Szlajfer, Maciej Jarkowiec, Łukasz Pawłowski, Agnieszka Taborska oraz Jakub Żulczyk. Start: pierwszego dnia festiwalu – 5 listopada – godz. 22:30, wstęp wolny (w miarę dostępności miejsc).Na opowiadaniu o Ameryce zjedli zęby prowadzący Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński, którzy spotkają się z publicznością AFF-u przy dwóch okazjach – jako autorzy Podcastu amerykańskiego na spotkaniu dla słuchaczy i słuchaczek oraz jako współtwórcy sekcji Polityka na ekranie po seansie filmu Wybraniec ".Zapraszamy także na klasyczne, wrzące od emocji rozmowy po seansach filmowych w imieniu Portalu Immersja (dyskusja po seansie " O, Kanado " 7 listopada o godz. 16:00) oraz portalu Pełna Sala (dyskusja po seansie filmu " Johnny Guitar 9 listopada o godz. 16:00).W tym roku ponownie zachęcamy, by Amerykę nie tylko oglądać, ale również czytać. Wspólnie z Wrocławskim Domem Literatury, wydawnictwami Czarne, Znak oraz Agora zapraszamy na kolejną odsłonę spotkań wokół książek, które świetnie rezonują z programem filmowym AFF-u: pokazują mniej znane, ale szalenie ciekawe i ważne zjawiska związane z amerykańską kulturą, polityką, historią czy społeczeństwem. Wśród gości i gościn znaleźli się Ewa Winnicka, autorka książki "Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie"; Piotr Tarczyński, który opowie o "Uwierz w plan. Skąd wziął się QAnon i jak namieszał w Ameryce" Willa Sommera; Maciej Jarkowiec, autor "Na bulwarach czyhają potwory. Filmowa historia Ameryki"; Łukasz Pawłowski, autor "Stanów Podzielonych Ameryki" oraz Michał Choiński, autor "The New Yorker. Biografia pisma, które zmieniło Amerykę".Wstęp na wszystkie spotkania organizowane w Klubie Proza (Przejście Garncarskie 2) pod szyldem Czytanie Ameryki jest wolny, w miarę dostępności miejsc.Patronat nad wydarzeniem objęły "Książki. Magazyn do czytania".Dość? A skąd! To nie wszystkie spotkania wokół książek, jakie mamy Wam do zaproponowania – na książkowe rozmowy zapraszamy także do Kina Nowe Horyzonty. Tu czekać na Was będą Agnieszka Taborska, pisarka i współpracowniczka Marcina Giżyckiego, autora książek "Kino artystów i artystek. Od Mélièsa do Maciunasa" oraz "Limeryki"; Jan Dzierzgowski, tłumacz biografii "Francis Ford Coppola. Rewolucjonista", osoby eksperckie SEXED, które porozmawiają o dwóch głośnych publikacjach, Walentynce Elizabeth Wetmore oraz Missoula. Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Jona Krakauera; a także Kasia Czajka-Kominiarczuk, autorka "Filmów na życie".Czyli (silent) disco ponad wszystko! Quickstep, jive, swing. Albo Wasza autorska wolna amerykanka. Każdy taniec będzie mile widziany, bo okazja jest wyjątkowa: American Film Festival celebruje 15. urodziny. Z tej okazji przeistaczamy Kino Nowe Horyzonty w trzypiętrowy klub, w którym będzie można posłuchać najlepszej amerykańskiej (ale nie tylko) muzyki i tańczyć do późnych godzin nocnych (czyli do 3:00).Ale ale! Warto, by muzyka wybrzmiała nie tylko w Waszych uszach, ale też zupełnie na głos – zapraszamy na wyjątkowy koncert, a właściwie seans z muzyką na żywo (7 listopada, godz. 20:00). Na ekranie znakomity film Dorothy Arzner, Polowanie na kawalera, a na scenie Zuzanna Wrońska i Maja Laura, które wspólnie zagrają skomponowaną przez nie muzykę. Artystki nie tylko zainspirowały się humorem i odwagą reżyserki oraz jej nieco ironicznym, ale pełnym czułości dystansem do bohaterów, lecz także odnalazły w ekranowej historii nieoczywiste wątki osobiste. Podszyta nutą nostalgii, a zarazem na wskroś współczesna muzyczna wrażliwość duetu pomoże odkryć w filmie sprzed wieku bardzo aktualne emocje, postawy i dylematy.Bo głodnym też chodzić nie można! Po specjalnym pokazie filmu Bezdroża Alexandra Payne’a zapraszamy na urodzinowy koktajl z degustacją win kalifornijskich oraz menu autorstwa utytułowanego Szefa Łukasza Budzika, który z amerykańskiej wołowiny, ryżu oraz dzikich alaskańskich ryb przygotuje dania inspirowane podróżą bohaterów filmu, Milesa i Jacka, po bezdrożach regionu winiarskiego Santa Ynez. Zapraszamy do foyer przed salą kinową.Wydarzenie przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.Strefa VR rozgościła się na naszych festiwalach i bardzo jej tutaj wygodnie! Podczas AFF-u będzie można zobaczyć świat oczami… J.F. Kennedy’ego – i to w pewnym szczególnym momencie dla niego samego. Nominowana do nagrody Emmy praca JFK Memento ukazuje z różnych punktów widzenia ostatnie minuty przed zamachem na prezydenta. W ramach tego wyjątkowego projektu możemy posłuchać wypowiedzi świadków i uczestników wydarzenia oraz teorii na jego temat.Wyprodukowane z Muzeum Sixth Floor i Meta doświadczenie rozszerza (dosłownie) nasz program filmowy Polityka na ekranie, daje możliwość znalezienia się w tamtym burzliwym czasie w Dallas.Bo naszym zdaniem spojrzenie na świat czyimiś oczami, które wybrały z rzeczywistości ważne dla nich kadry, ma cechy poszerzania horyzontów. W tym roku podczas festiwalu będzie można zobaczyć aż dwie wystawy fotografii. W Studio BWA Wrocław ekspozycję osadzoną w trzech różnych epokach i śledzącą losy trzech kobiet: Chciałabym być żółtym psem, poświęconą twórczości Lory Webb Nichols – będącą zarazem albumem fotograficznym, reportażem, zbiorem listów i pamiętników oraz powieścią opartą na faktach.Na oglądanie drugiej wystawy zapraszamy na pierwsze piętro Kina Nowe Horyzonty, gdzie zobaczycie Amerykę Marcina – cykl polaroidów zrobionych przez Marcina Giżyckiego (1951-2022), wybitnego historyka filmu, krytyka i reżysera, który po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych jak Wim Wenders zrozumiał, że Ameryka to "kraj stworzony z obrazów" – i postanowił pokazać ją z własnej perspektywy.W festiwalową środę (godz. 21:15) i ostatni dzień American Film Festival (godz. 17:30) poczęstujemy widzki i widzów uśmiechem: po seansach Terapii Grupowej Neila Berkeley’a przeprowadzimy Grupową sesję żartów, czyli stand-up Dolly i Martyny Podwysockiej.Nie wiadomo jeszcze, kto bardziej potrzebuje tego komediowego spotkania, stand-uperki czy publiczność, ale pewne jest to, że będziemy się wszyscy dobrze bawić.…czyli Secret Screening! Nie powiemy gdzie, nie powiemy co, ale możemy zapewnić, że to będzie jeden z najpiękniejszych wieczorów podczas tegorocznej edycji festiwalu. O szczegóły będzie można pytać w kasach festiwalowych od 5 listopada.Uwaga! W secret screening mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, a liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona.