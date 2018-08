Niezrealizowany scenariusz Sama Peckinpaha w drodze na ekran

Serbski producent Milos Antic zdradził, że nabył prawa do niezrealizowanego scenariusza autorstwa Sama Peckinpaha , twórcyoraz. Roboczy tytuł tekstu toScenariusz jest adaptacją opowiadania Jamesa Goulda Cozzena z 1934 roku. Jego bohaterem jest niejaki Lecky, everyman, który przeżywa nieokreśloną katastrofę, ukrywając się w domu handlowym. Choć bohaterowi nie brakuje środków do przeżycia, prześladuje go paranoja i osobiste demony. Tekst jest opisywany jako filozoficzna, psychologiczna i mistyczna opowieść o współczesnym Robinsonie Crusoe. Peckinpah napisał scenariusz w duecie z Jamesem R. Silke'em i był bliski doprowadzenia do realizacji filmu. Kandydatami do zagrania roli głównej byli Anthony Hopkins Antic pracował z Peckinpahem przy filmie(1977). To wówczas po raz pierwszy usłyszał o projekcie, czytamy w oświadczeniu Antica , który wyprodukuje oparty na scenariuszu film razem z Katy Haber i Bennim Korzenem.