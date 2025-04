Nintendo kontra Discord. Chodzi o aferę "Teraleak"

Nintendo chce poznać tożsamość użytkownika GameFreakOUT

Nintendo chce zmusić Discord do udostępnienia danych identyfikujących, w tym email, adres zamieszkania i numer telefonu, użytkownikaGameFreakOUT to oczywiście "bohater" afery zwanej w sieci "". Chodzi o wydarzenia z ubiegłego roku, kiedy to GameFreakOUT na Discordzie pochwalił się całą masą informacji na temat starych i nowych projektów Nintendo dotyczących Pokemonów.GameFreakOUT ujawnił szkice koncepcyjne i masę informacji o uniwersum Pokemonów. Twierdził również, że ma kod źródłowy gry, choć jednak nie udostępnił go światu. Cała masa danych trafiła do sieci zaledwie dwa dni po tym, jak Game Freak poinformował świat, że stał się ofiarą ataku hakerskiego.Choć nie zostało to wprost powiedziane, Nintendo zapewne potrzebuje danych od Discorda, by móc pozwać użytkownika GameFreakOUT o ujawnienie danych materiałów zastrzeżonych. Koncern ma już doświadczenie. W 2021 wraz z The Pokémon Company Nintendo pozwało dwóch internautów, którzy w sieci opublikowali grafiki z. Wtedy internauci zostali zmuszeni do zapłacenia grzywny w wysokości