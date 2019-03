Nowa "Szkoła czarownic" jednak powstanie!

Należące do Sony studio Columbia Pictures podejmie kolejną próbę realizacji filmu, czyli remake'u. Tym razem do pomocy będzie mieć specjalistów od tanich i niezwykle dochodowych horrorów z Blumhouse.Projekt zyskał już nową reżyserkę. Została nią aktorka Zoe Lister-Jones , która ma też już na swoim koncie film Lister-Jones ma również przygotować scenariusz obrazu.W oryginale siedemnastoletnia Sarah przenosi się do nowej szkoły w Los Angeles. Jej uwagę zwracają trzy rówieśnice, nazywane "czarownicami z Eastwick". Trapione przez różne kompleksy dziewczyny rzeczywiście szukają drogi do czarnej magii, chętnie też witają w swoim gronie Sarah, która – jak się okaże – jest czarownicą naturalną. Dzięki niej udaje się zamknąć magiczny krąg. Każda z nich otrzymuje dar, o jaki prosiła – miłość, urodę, nienawiść, siłę. Czy jednak czarownice z Los Angeles potrafią właściwie wykorzystać swe zdolności? Już niebawem przyjdzie im stoczyć krwawą bitwę między sobą...