"Każdy ekran to Xbox" Poznaliśmy nową strategię Microsoftu?

Jak donosi portal Inverse, z którym skontaktowało się kilku anonimowych pracowników Microsoftu, podczas specjalnego tzw. Town Hall meeting (spotkanie zarządu z pracownikami), Phil Spencer i Sarah Bond podzielili się wizją przyszłości firmy. Phil zapowiedział, że nie mają w planach rezygnować z własnego sprzętu i że ostatnie zwolnienia były trudną, ale konieczną decyzją.Następnie głos zabrała Sarah Bond, która wypowiedziała kluczowe zdanie:. Szefowa Xboxa następnie przedstawiła wizję przyszłości, w której Xbox byłby obecny na wszelkiego rodzaju urządzeniach, co uczyniłoby ich największą firmą w branży. Aby lepiej przedstawić tę ideę, pracownicy obejrzeli prezentację, na której niedawny hit " Palworld " był umieszczony na tabletach, ekranach telewizorów, monitorach komputerowych i urządzeniach przenośnych. To ostatnie zdjęcie ponownie rozpaliło w pracownikach dyskusję o potencjalnym handheldzie od Microsoftu, który jednak odmówił komentarza.Czy taka wizja przyszłości zadowoli wiernych fanów marki Xbox? Szczerze wątpię. Czy w świecie rosnących kosztów produkcji gier jest to nieunikniona konieczność? Patrząc na ruchy Sony, które również skłania się coraz śmielej do wydawania swoich produkcji na PC, zdecydowanie tak. Pozostaje nam czekać do 21:00 na oficjalne stanowisko Microsoftu.