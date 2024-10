Nowa wersja "Pingu" w drodze. Mattel łączy siły ze studiem Aardman ("Wallace i Gromit")

Co wiemy o serialu "Pingu"?

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag

Zobacz zwiastun oscarowej animacji "Wallace i Gromit: Klątwa królika"

Bohaterem serialu, który zostanie zrealizowany w technice animacji poklatkowej, jest Pingu – sympatyczny pingwinek żyjący na Biegunie Południowym. Nad produkcją z ramienia studia Aardman będą pracować Sarah Cox Alan Thorpe . Ze strony Mattel Television Studios towarzyszyć im będą Sidney Clifton , Rob David i Melanie Shannon Josh Silverman, szef działu franczyz Mattell, bardzo cieszy się na tę współpracę. Strategię przypominania znanych i lubianych bohaterów określa on słowem. Liczy na to, że serial przyciągnie przed ekrany nie tylko młodych widzów, do których jest skierowany, ale także ich rodziców, którzy pamiętają oryginalną wersję.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ". Film Grety Gerwig Ryanem Goslingiem był jednym z największych hitów ubiegłego roku.Współprodukowana przez studio Aardman animacja " Wallace i Gromit: Klątwa królika " w 2006 roku została nagrodzona Oscarem. Przypominamy jej zwiastun:W małym miasteczku wielkimi krokami zbliża się tradycyjny konkurs warzywny. Tym razem mieszkańcy nie cieszą się jednak ze zbliżającego się święta. Powodem jest żarłoczny królik, który opanował okolice. Walkę ze szkodnikiem rozpoczyna para przyjaciół: niezdarny Wallace i przebiegły pies Gromit. Na prośbę organizatorki konkursu mają za zadanie skonstruować maszynę, która ma posłużyć w przechytrzeniu wroga. Bardziej agresywny pomysł ma snob Victor, który planuje sam ustrzelić sprytnego królika, aby stać się lokalnym bohaterem. Komu w końcu uda się osiągnąć zamierzony cel?