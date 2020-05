Nowe domy seriali "Cobra Kai" i "Step Up"

Dwa sztandarowe seriale You Tube'a będą kontynuowane. " Cobra Kai " i " Step Up " znajdą nowe domy po tym, jak You Tube wycofał się z produkcji projektów fabularnych.W przypadku " Cobra Kai " nie jest jeszcze jasne, gdzie ostatecznie trafi. Serialem zainteresowane są jedna dwie duże platformy: Netflix i Hulu. Zgodnie z warunkami nowy właściciel pokaże premierowo sezon 3, ale wcześniej będzie mógł wyemitować to, co pokazał You Tube, by przyciągnąć nowych widzów. Cobra Kai " jest serialowym sequelem filmu " Karate Kid ". Głównymi bohaterami są znani z kinowego oryginału Daniel LaRusso i Johnny Lawrence.Sprawa z serialowym spin-offem " Step Up " jest z kolei jasna. Serial został przejęty przez stację Starz. Możemy spodziewać się powrotu przynajmniej części bohaterów znanych z sezonów nadawanych przez You Tube. Stacja Starz ma jednak ambitne plany nadania produkcji większego rozmachu. Step Up: High Water " doczekało się do tej pory dwóch sezonów.