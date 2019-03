Nowe wydanie "Ciemno, prawie noc" od 13 marca w sprzedaży

Jedna z najgłośniejszych polskich powieści ostatnich kilkunastu lat. Wyróżniona Nagrodą Literacką Nike i przeniesiona na wielki ekran przez Borysa Lankosza Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Nowe wydanie powieści Joanny Bator – "Ciemno, prawie noc" – już od 13 marca w księgarniach."Ciemno, prawie noc – ta zbitka słów prześladowała mnie, nie dawała o sobie zapomnieć. Gdy narodziły się z niej zalążki opowieści, przeraził mnie ich mrok" – Joanna Bator Reporterka Alicja Tabor po latach nieobecności wraca do Wałbrzycha, miasta, w którym się wychowywała. Nic nie jest tu tak, jak być powinno – od kilku miesięcy znikają dzieci, zwierzęta są mordowane, a mieszkańców opanowuje mesjanistyczno-narodowe szaleństwo. Z niejasnych powodów coraz więcej osób gromadzi się wokół samozwańczego przywódcy miasta, Jerzego Łabędzia, naśladowcy zmarłego proroka Jana Kołka, któremu, jak twierdzi, ukazała się przed laty wałbrzyska Matka Boska Bolesna. Alicja pracuje nad reportażem o trójce zaginionych dzieci. Szybko okazuje się jednak, że wraz z wyjaśnieniem tajemnicy zniknięcia Andżeliki, Kalinki i Patryka reporterka odkrywa bolesne karty z własnej przeszłości, do dramatów swojej rodziny: samobójstwa zafascynowanej wałbrzyskimi legendami starszej siostry Ewy, nietypowej relacji z wciąż nieobecnym ojcem i wreszcie przedwczesnej śmierci obojga rodziców. Osobiste rozliczenie z rodzinnymi tajemnicami, przekazywaną z pokolenia na pokolenie traumą i niejasnościami powojennego okresu przesiedleń pozwala Alicji odkryć nową własną tożsamość."Jest taka scena we Władcy Pierścieni, gdy zrozpaczony, pozbawiony sił Frodo kryje się przed Nazgûlem w ruinach miasta. Stracił wiarę w sens swojej wędrówki. Po co to wszystko? Wierny towarzysz Sam odpowiada mu z właściwą sobie prostotą, że na tym świecie ciągle istnieje dobro i warto o nie walczyć. O tym jest ta książka".Historia Alicji Tabor osadzona w skrywającym mroczne tajemnice Wałbrzychu, entuzjastycznie przyjęta przez polską krytykę literacką, przyniosła jej autorce międzynarodową sławę oraz uznanie, do dziś pozostając jedną z najważniejszych polskich powieści ostatnich kilkunastu lat.odbędzie się premiera filmuna podstawie powieści Joanny Bator , w reżyserii Borysa Lankosza . Alicję Tabor zagra Magdalena Cielecka . W obsadzie znaleźli się także m.in. Marcin Dorociński Roma Gąsiorowska . W epizodycznej roli pojawi się także sama pisarka.– pisarka. Jest z wykształcenia kulturoznawczynią i filozofką. Za reportaż "Japoński wachlarz" (2004) otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak. Już pierwsza powieść "Piaskowa góra" (2009) przyniosła Joannie Bator międzynarodowe uznanie. Jej "wałbrzyska trylogia" – "Piaskowa Góra" (2009), "Chmurdalia" (2010) oraz "Ciemno, prawie noc" (2012) – przetłumaczona została na wiele języków. Powieść "Ciemno, prawie noc" zdobyła w 2013 r. Nagrodę Literacką Nike. Ostatnie wydane powieści autorki to "Rok królika" (2016) oraz "Purezento" (2017).