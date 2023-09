Nowa generacja konsol Xbox w 2028?

Tak jak wprowadzenie darmowych gier w abonamentach zarówno od Sony, jak i od Microsoftu, miało nas przyzwyczaić do gier cyfrowych, tak wprowadzenie xCloud ma zaznajomić użytkowników Xboxów z graniem w chmurze. Prezentowany wykres ilustruje, jak w kolejnych generacjach konsol Xbox wprowadzano innowacje do ekosystemu i jaką formę one ostatecznie mają przybrać – gry będą hybrydowo uruchamiane zarówno lokalnie, jak i w chmurze.Sprzęt będący hybrydą grania lokalnego i w chmurze ma być zbudowany na procesorze ARM (w przeciwieństwie do obecnej architektury x86), stworzonym we współpracy z AMD. Całość będzie mocno wspierana przez zaawansowane technologie, takie jak uczenie maszynowe, Raytracing DirectX nowej generacji, dynamiczne oświetlenie globalne oraz optymalizacja generowania mikrowielokątów.Co ciekawe, ostatni slajd prezentacji ujawnia całe spektrum zastosowań wspieranych zarówno przez SI, jak i uczenie maszynowe, w tym również testowanie gier. Miejmy nadzieję, że oznacza to stworzenie zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla testerów, którzy, przynajmniej na razie, są skuteczniejsi w wyłapywaniu błędów. Czy czekacie na taką kolejną generację Xboxa?