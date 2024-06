QUIZ: czy pamięć to Twoja supermoc? Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony "The Boys"?

QUIZ: czy pamięć to Twoja supermoc? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony "The Boys"

Jeśli nie jesteście pewni, jak dobrze pamiętacie poprzednie trzy sezony " The Boys ", spieszymy z pomocą. Przygotowaliśmy dla Was krótki QUIZ , w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę. Znajdziecie go TUTAJ . Czy doskonała pamięć to Wasza supermoc? Pochwalcie się wynikami w komentarzach!Czwarty sezon " The Boys " zadebiutował na Prime Video 13 czerwca. Tego dnia wyemitowane zostały pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą pojawiać się w serwisie w cotygodniowych odstępach. Finał już 18 lipca. Zobaczcie krwawy zwiastun: Billy Butcher ma coraz mniej czasu na rozprawienie się z Homelanderem. Niestety jego kłamstwa i manipulacje źle wpłynęły na morale Chłopaków. Czy wspólnymi siłami uda im się pokonać zdegenerowanych superbohaterów, zanim obrócą się oni przeciwko ludzkości? Stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka, bo skrywająca mroczną tajemnicę Victoria Neuman jest coraz bliżej fotela prezydenckiego.